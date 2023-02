Muere la madre de Cagri Citanak, actor de 'Love is in the air', en el terremoto de Turquía

Muere la madre de Çağrı Çıtanak, actor de 'Love is in the air', en el terremoto de Turquía

Ya son más de 39.000 personas fallecidas a causa del terremoto que ha azotado Turquía y Siria. Desafortunadamente y ante la gravedad de lo ocurrido, las víctimas mortales no dejan de aumentar. Si hace unos días se conocía la noticia de la muerte de Emel Atici, actriz de Tierra Amarga, este miércoles 15 de febrero se ha confirmado el fallecimiento de la madre de Cagrı Cıtanak, actor de Love is in the air.

Entre las personas desaparecidas se encontraba la madre del actor que daba vida a Ferit en la famosa ficción turca. Una triste noticia que ha confirmado Başak Gümulcinelioğlu, también actriz de la telenovela (Piril en Love is in the air), y es que la fallecida era su propia suegra.

La noticia la ha transmitido a través de sus redes sociales, donde ha escrito unas palabras comunicando lo sucedido: "Perdimos a nuestra madre". Como era de esperar, ambos intérpretes (que se casaron el pasado mes de octubre) han recibido miles de mensajes mostrado su apoyo y condolencias.

Con ese mensaje, los actores, que se conocieron durante el rodaje de la telenovela turca nformaban del peor final posible de la agónica búsqueda que habían iniciado para hallar cualquier pista sobre su paradero.

Desde que tuvo lugar el terremoto, los actores no dejaron de pedir ayuda en sus respectivas redes sociales para encontrar a su madre, ya que no habían recibido noticias suyas. Por lo que temían que fuera una de las víctimas atrapada en Hatay, una de las zonas más devastadas del sur del país.

Comenzaron a publicar mensajes en las redes en busca de ayuda, publicando datos para facilitar su localización y remitiéndose a la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) y la AHBAP. Ambas coordinadoras de las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto.

Pedían ayuda para salvarla a ella y a todos los que pudiesen encontrarse en la zona, llegando a confiar en que hubiera podido "salir de casa" y encontrarse "en shock", sin poder hablar o recordar tras lo acontecido. Lamentablemente, no fue así.

Tal y como sucedió al conocerse el fallecimiento de Emel Ataci y su hija a causa también del terremoto, esta trágica noticia también ha desatado un alución de mensajes de cariño entre sus seguidores.

