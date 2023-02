David Broncano revela que rechazó presentar el Benidorm Fest: “No hubo acuerdo económico”

La resaca del Benidorm Fest está llevando a algunos de sus protagonistas a diferentes programas de televisión para analizar cómo ha ido la segunda edición, en la que Blanca Paloma se alzó como ganadora con el tema ‘Eaea’. Así, en La Resistencia de Movistar + se contó con la presencia de su colaboradora Inés Hernand, la única presentadora del concurso que ha estado en las dos ediciones, y que contó cómo ha sido la experiencia.

Inés estaba desvelando algunas anécdotas cuando David Broncano le contó un dato sorprendente. “¿Tú sabes una información sobre esto?”, decía el presentador. “No sé si se puede contar aquí, pero... ¿Te llegué a decir que a mí me propusieron hacer esto?”, soltaba el comunicador, ante la incredulidad de su invitada.

“¿El Benidorm Fest?”, preguntaba Inés, para despejar posibles dudas, algo que Broncano confirmó. “¡Ay, David! ¿Y cómo dijiste que no?”, quería saber la colaboradora del formato. Y Broncano respondía entre risas: “Por dinero”. Para Inés, a Broncano “le pegaba todo” haber presentado el concurso musical, y entonces él aclaró que “no hubo acuerdo económico, pero me habría gustado hacerlo”.

Hay que recordar que en la primera edición, el Benidorm Fest estuvo presentado por Máximo Huerta, Alaska e Inés Hernand. Sin embargo, para el presente año, Inés fue la única que repitió en sus funciones de presentadora, y se eligió a Mónica Naranjo acompañada de Rodrigo Vázquez para completar el trío de presentadores. A diferencia de Huerta o de Broncano, Rodrigo Vázquez es un presentador habitual de TVE, ya que está al frente de formatos como El cazador y Todos contra 1.

La charla de Broncano e Inés continuó con la lectura de la tarjeta de ella, en la que venían escritos los nombres de los miembros del jurado que Broncano habría leído en el caso de haber llegado a un acuerdo económico con TVE. “El año pasado hubo polémica con el jurado y este año se ha hecho internacional para que no haya...”, bromeó David, en referencia a las acusaciones de tongo que hubo en la elección de Chanel Terrero. Inés terminó su relato sobre el Benidorm Fest haciendo un chiste sobre su vencedora, y que a Eurovisión irá “la ganadora de los ornitólogos: Blanca Paloma”.

El motivo por el que Broncano rechazó presentar el Benidorm Fest. Cero sorpresas. pic.twitter.com/DmM5N6utl7 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 6, 2023

