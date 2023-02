Telecinco hace su agosto con el Benidorm Fest: 'Socialité' entrevista a Agoney y 'Fiesta' a Aritz Arén

La pasada semana, TVE tiró la casa por la ventana con la celebración del Benidorm Fest, un certamen musical del que saldría elegido el representante de España en el próximo Festival de Eurovisión. Una cita que se celebrará en Reino Unido el próximo mayo, y en el que finalmente estaremos representados por Blanca Paloma y el tema ‘Eaea’.

En Telecinco no han podido escapar al impacto del Benidorm Fest, y por ello este domingo tuvieron a dos de sus participantes como protagonistas en dos programas diferentes. Por un lado, Socialité entrevistó a Agoney, quien terminó en segunda posición, tras Blanca Paloma. El artista canario explicó al formato de La Fábrica de la Tele que su tema ‘Quiero arder’ describía algunas de las críticas que había recibido a lo largo de su vida por ser homosexual, y que por ello ardería en el infierno.

Además, recordó su paso por Operación Triunfo, talent show musical en el que se dio a conocer en el año 2017. “Mi paso fue un poco turbio y lo tengo un poco borroso. No estaba yo al 100%”, relata el cantante, que explicó que su madre enfermó cuando él tenía 14 años, y que murió dos meses después de salir de la academia más famosa de la televisión. “No fue un proceso nada fácil, estuve muchos meses que no quería saber de la música ni de nadie. Siento que está siempre conmigo”, añadía.

Por su parte, Fiesta contó en el plató con la presencia de Aritz Arén, quien participó en la primera semifinal con el tema ‘Flamenco’. Paría como uno de los grandes favoritos para ganar el Benidorm Fest, aunque finalmente no consiguió el pase a la final.

En su charla con Emma García, Aritz habló de su polémica precisamente con Agoney, pues en una entrevista semanas antes de Benidorm dijo que no compartía el estilo de música de su rival y que le parecía una canción “satánica”. Ahora, el intérprete de ‘Flamenco’ se lo toma a risa, pero que no era ese el mensaje que quiso dar. “No tardé ni un minuto en pedir disculpas, pero sentí que decir mis gustos no era faltar el respeto a mis compañeros”, valoraba el cantante, que ya arregló las cosas con el canario. “No me arrepiento de haber dado mi opinión, pero sí de que hayan afectado tanto. Tendré que aprender a decir las cosas de otra manera”, añadía.

Por su parte, Amor Romeira, colaboradora de Fiesta, contó que ella es amiga de José Otero, otro de los finalistas del Benidorm Fest, y que este se encontraría descontento con la iluminación de su actuación. A pesar de ello, afirma que el año que viene desearía volver.

