David Broncano revela que hizo el casting de ‘Zapeando’ y quién ocupó el lugar al que aspiraba

El programa La Resistencia es uno de los más emblemáticos de Movistar +, y también uno de sus más longevos. Tanto es así que este miércoles celebraba sus cinco años en antena, y para ello recibieron como invitada a Lorena Castell. Una artista polifacética que actúa, canta, presenta, y a veces da la sorpresa como concursante, como hizo el pasado diciembre cuando se alzó como ganadora de MasterChef Celebrity.

Actualmente, Lorena se cuela cada tarde en nuestras casas a través de Zapeando, el programa de humor de laSexta, y David Broncano, presentador de La Resistencia, quiso saber un poco más al respecto. “¿Cuál es el orden para presentar el programa?”, le preguntó a la invitada.

Castell entonces le respondió que “en la cabecera del programa, que es la alineación titular, estamos puestos por orden: Dani Mateo, Cristina Pedroche, Miki Nadal, Quique Peinado, Valeria Ros y yo”.

David Broncano siguió preguntando entonces por el tiempo que cada uno de ellos lleva en el espacio. “Quique está desde el segundo y Miki desde el primero, o algo así. Están desde el minuto uno porque no había ni mesa...”, decía entonces Lorena, quien entró en el programa en 2015, dos después de que empezase sus emisiones.

En ese sentido, David Broncano desveló que él podría haber sido compañero de Lorena en el programa de Atresmedia. “Yo hice el casting de Zapeando con Quique Peinado, no sé lo que pasó. Bueno, sí, que le cogieron a él”, aseguró el de Jaén.

“Podrías ser uno de los miembros de la mesa de Zapeando y no estarías en La Resistencia. Tu vida podría haber cambiado radicalmente. Es una cosa loquísima”, valoraba la presentadora, y él le confirmó que así era.

En las redes sociales se hizo mención también al programa de Lorena. En un momento de la charla el presentador quiso saber qué cosas sabía hacer la invitada hace muchos años, pero que ya no sabe hacer. “Yo era skater, iba mucho con los patines. Era roller y skater". Explicó que fue por "lo típico, salía con un novio grunge y como no he sido nunca la novia que mira, sino la novia que hace... pues iba al half a hacerme la chula”, narraba. Entonces le dieron a Lorena un patín, e invitaron a que pusiesen el momento en Zapeando, pues casi se cae al perder el equilibrio.

