Jorge Javier Vázquez, duro contra Canales Rivera por llamar “secta” a ‘Sálvame’ y hablar de amenazas

Uno de los contenidos que está explotando en las últimas tardes Sálvame tiene como protagonista a su colaborador José Antonio Canales Rivera. Y es que el programa ha emitido unos audios en los que el torero describía algunos de los malos gestos que ha tenido con él su primo Fran Rivera. Sin embargo, este miércoles el programa dio una vuelta al asunto al desvelar unos audios en los que no carga contra su familiar y compañero de profesión, sino contra el propio programa.

Lo que se escuchó pertenecería a una etapa en la que Canales abandonó Sálvame de forma voluntaria. “Llevo dos días viendo Sálvame. Usted sabe que yo trabajé allí, yo he sido el primero y el único, creo, que se ha ido de allí”, dijo entonces el futuro concursante de Secret Story: La casa de los secretos. “De ahí no se va nadie, eso es una secta”, añadía.

La opinión de Canales Rivera sobre el programa que hasta entonces le había tenido como comentarista de actualidad no era en absoluto buena. “Te cogen, cogen toda tu mierda y se la meten en el bolsillo”, describía. Y dejaba en el aire algunas amenazas cuando alguien desea abandonar el formato. “Y cuando tú te quieres ir, te dicen algo. A mí me lo dijeron y les dije: 'Que me voy para mi casa'. Y yo me fui para mi casa”. Según los audios, Canales le contó a otra persona que se fue para su casa, y que tal como escuchaba la sintonía del programa de las tardes de Telecinco “me ponía a vomitar”.

Las reacciones en el plató no se hicieron esperar. Jorge Javier Vázquez, que fue el encargado de presentar Sálvame este miércoles, consideraba como “muy grave” las palabras del torero. “Está hablando del programa en términos delictivos para enmascarar su propia cobardía”, aseguraba el escritor. Por su parte, Kiko Hernández consideraba que estaba acusando de amenazas. “En privado tienes derecho a decir lo que quieras, por decir la verdad, no mentir. Porque está haciendo un pedazo de acusación al equipo”, declaraba.

Hay que recordar que José Antonio Canales Rivera fue despedido de Sálvame en junio de 2021, cuando se negó a disfrazarse de Spiderman tal como le pedían. Un traje que sería un chiste por un mensaje que le dijo a una chica sobre cómo iba a subir a su casa para entrar por la ventana. Poco después, en agosto, regresaría al formato, pero de forma fugaz, pues entró como concursante en Secret Story: La casa de los secretos. Desde entonces, el torero ha protagonizado algunos desencuentros en el programa y ha sido apartado de forma temporal, como ocurrió por ejemplo el pasado diciembre, que abandonó el plató en un enfado y tardó una semana en regresar.

