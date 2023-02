Esther Cañadas se sincera sobre la enfermedad que la alejó de los focos: "Bastante tenía con no morirme"

Si algo caracteriza a la modelo internacional Esther Cañadas es que sólo concede entrevistas en España en muy contadas ocasiones. Por este motivo, su presencia en un plató de televisión adquiere mucha relevancia. Es lo que ha ocurrido este pasado miércoles, 1 de febrero de 2023, en el plató de Las tres puertas, en La 2 de TVE. Cañadas ha sido entrevistada en profundidad por María Casado.

Precisamente, la interviú ha comenzado con la razón por la que Esther no se prodiga en exceso en la prensa española. "Había mucha información sobre mí y mi trabajo. Creo que no hacía falta añadir más. Además, siempre me ha gustado separar el trabajo de la vida personal", ha explicado la también actriz en el mencionado programa, que cosechó un 2,5 por ciento de share y 363.000 espectadores.

La supermodelo, natural de Albacete, se vio tentada por el modelaje cuando sólo contaba con 15 años y ahí comenzó una fulgurante carrera profesional. Eso sí, llegó un momento en que el éxito dejó de "llenarla". "En una vida hay muchas vidas y yo no quería estar solo dentro de esa vida. Me fascina la moda y creo que soy una afortunada, pero creo que todo tiene un momento y tienes que buscar cosas que te llenen", ha manifestado.

[Esther Cañadas desvela por qué se retiró de la vida pública y se fue a México]

María Casado entrevistando a Esther Cañadas en 'Las tres puertas'.

En un momento dado, Cañadas ha revelado la enfermedad que la alejó de los focos durante un largo tiempo: vasculitis, una dolencia inmune que produce la inflamación de los vasos sanguíneos. "Hubo unos años que tuve una enfermedad y digo que no cuentan. Bastante tenía con no morirme", ha compartido.

La invitada -que, como desveló EL ESPAÑOL en 2022 se ha afincado de nuevo en Madrid tras un tiempo viviendo en México-, además, ha reflexionado sobre cómo se sentía en aquella época. "Llega un momento en que te levantas y piensas: '¿Esta es mi vida? ¿De verdad es ir al médico, ir al hospital, tener un montón de efectos de todo tipo en el cuerpo?'. Y cuando te dicen que sí, que es crónico... Es complicado".

Esther Cañadas: “A mí las puertas se me cerraban todas. Pasé mucho tiempo comiendo arroz blanco, muchos años sentada en la cocina, mirando facturas y diciendo ‘¿qué hago aquí’?”. #LasTresPuertas



⭕ https://t.co/kSkyeJn5bV pic.twitter.com/skOon7bRSs — La 2 (@la2_tve) February 1, 2023

La modelo ha reconocido que tuvo que tomar "medicación de todo tipo". Esto no fue suficiente para ella, por lo que buscó alternativas: "Perdí la cuenta en el número 56 de médico. Me fui a Hong Kong a hacer medicina china, fui a meditar con monjes a Tailandia, estuve en México... todo lo que se te ocurra". Esther ha aclarado que la suya es una "enfermedad inmunológica", y que el estrés pudo propiciar su desarrollo: "La puede disparar un montón de cosas".

Esta enfermedad trastocó su vida y su carrera: "Las prioridades en mi caso no cambiaron, lo que cambia es el tiempo que tienes para tus prioridades". Más allá de lo que muchos pudieran pensar, Cañadas no lo tuvo nada fácil en su inicio de profesión: "A mí las puertas se me cerraban todas... Es continuar y seguir adelante, sabiendo los pros y contras, que te merece la pena".

Y añade, a modo de cierre: "Hubo una época en la que las supermodelos habían hecho todo, por decirlo así, y hubo un cambio. (...) Me decían 'es que no pegas'... Los que te decían algo bueno, que no todos te decían algo bonito. (...) "Parecía que había salido de la nada, pero yo llevaba comiendo arroz blanco muchos años, sentada en la cocina, mirando facturas y diciendo: '¿Qué hago aquí? ¿Cómo voy a hacer esto?'.

Archivado en Entrevistas, María Casado, Modelos, Programas de televisión, TVE (Televisión Española)

Sigue los temas que te interesan