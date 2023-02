La pulla de Kiko Rivera a Telecinco en 'La Resistencia': "Prefiero venir 100 veces gratis aquí que una más allí"

Este pasado martes, 31 de enero de 2023, Kiko Rivera ha reaparecido en un plató de televisión. El Dj, e hijo de Isabel Pantoja, ha visitado el programa de Movistar+ La Resistencia, presentado por David Broncano. Kiko ha acudido al exitoso espacio para promocionar su nuevo disco, He vuelto a nacer.

Sobre ese renacer ha departido Kiko con Broncano, después del ictus que sufrió hace unos meses. "Me ha cambiado la vida, me dijeron que se salvan pocos. Me he quitado unos kilos, he decidido tomarme la vida de forma más tranquila, no fumar, no beber, no drogarme, y llevo 5 meses así", ha confesado el Dj.

Lo cierto es que el cantante y el presentador han demostrado una gran química y sintonía, con confesiones mutuas. En un momento dado, Rivera no ha dudado en reconocer que iba totalmente gratis al programa de Movistar+. Cuando David le ha agradecido no cobrar "ni un duro", Kiko ha lanzado una clara pulla contra Telecinco: "Prefiero venir 100 veces gratis aquí que una más allí".

[Juan del Val acepta el reto de Miguel Lago en ‘El Hormiguero’ y se transformará en drag queen]

"Prefiero venir 100 veces gratis aquí, que una más a allí"



🤝🏻 @riverakiko pic.twitter.com/G4HB3jNvaP — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 31, 2023

Kiko Rivera ha acudido a La Resistencia junto a su gran amigo, Rafa Mora, colaborador de Sálvame. Broncano ha querido saludarlo en directo y Mora le ha pedido, abiertamente, que un día lo entreviste: "Un placer, Broncano. Me encanta mucho tu programa, a ver si un día me traes". A lo que el presentador, sarcástico, ha respondido entre risas: "A mí también me encanta lo tuyo".

En lo que respecta a la economía, Kiko Rivera ha recordado una confesión que le hizo a Broncano en una anterior visita: que había invertido en criptomonedas. Según sus propias palabras, estuvo a punto de perderlo todo: "Me ha ido como el culo. Metí mucha pasta y en tres días desapareció todo. Me equivoqué de la hostia. Yo aconsejo que si no sabéis como yo, no invirtáis".

Durante la charla, David Broncano ha sacado a relucir la relación de Kiko con su madre, Isabel Pantoja. No sólo esto: el presentador ha desvelado que se planteó grabar un programa en Cantora. "Hablamos con tu madre y todo. Quisimos ir a un concierto suyo para cerrar el trato, pero nos deseó mucha suerte. (...) Ella no quiso y mira que se lo pusimos facilísimo, si no quería salir ella no salía. Solo queríamos hacer un programa allí", le ha explicado David a Rivera.

El Dj se ha ofrecido a tender puentes, ofreciéndole a Broncano el teléfono de la tonadillera. "Para mí es la mejor artista de este país. Que haya tenido un problema con ella no quiere decir que no sea una fenómena", se ha sincerado Kiko Rivera.

Acerca de la problemática maternofilial, Broncano le ha propuesto a Kiko hacer un tema como el de Shakira: "Si haces como ella pero tirándole a tu madre, lo petas, eh. Y tu madre te hace una copla de vuelta". Rivera ha rechazado la jugosa oferta, entre risas: "No me atrevo. Pero sí me llamó Bizarrap".

Archivado en David Broncano, Kiko Rivera, La resistencia (Programa), Polémica, Telecinco

Sigue los temas que te interesan