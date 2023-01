No, ‘Escándalo’ no normaliza la pederastia (como ‘La casa de papel’ no incitaba a los atracos)

Hace casi un año, Mediaset España puso en marcha la serie Escándalo, relato de una obsesión. Una ficción protagonizada por Alexandra Jiménez y Fernando Líndez que cuenta cómo una mujer de 42 años está a punto de acabar con su vida y es salvada por un adolescente de 15, con el que comienza una relación sentimental. Como es de esperar, ese idilio no será precisamente sencillo, y así, en una de sus primeras promos se escucha al personaje de Alexandra decir: “Me arriesgo a ir a la cárcel solo por estar contigo”. Se estrenará esta misma semana, el miércoles 11 a las 22:50 horas.

La cuenta oficial del grupo compartió un teaser este 7 de enero, en un tuit que ha recibido más de 11 millones de impresiones, y que supera los 9.000 tuits citados, generalmente, con comentarios negativos. Muchos usuarios han criticado que la producción blanquea las relaciones entre adultos y menores de edad, o que promueve la pederastia.

Tal ha sido el revuelo que uno de sus guionistas, Santiago Díaz, ha escrito en sus redes sociales: “Escucho a gente decir que en esta serie (de la que he escrito dos capítulos y os aseguro que es muy buena) pretendemos normalizar la pederastia. ¿De verdad su título os lleva a pensar eso? 'Escándalo' y 'obsesión' no suena muy romántico…”.

Escucho a gente decir que en esta serie (de la que he escrito dos capítulos y os aseguro que es muy buena) pretendemos normalizar la pederastia. ¿De verdad su título os lleva a pensar eso? “Escándalo” y “obsesión” no suena muy romántico… https://t.co/enFzmI2tqY — Santiago Díaz (@sdiazcortes) January 8, 2023

Y no le falta razón. Con los escasos segundos que ha compartido Mediaset queda claro que no nos encontramos ante una comedia romántica precisamente, sino ante algo parecido a un thriller, en el que hay algo turbio en el ambiente y que llevará a los personajes a luchar por aquello con lo que se han obsesionado, algo que está considerado un escándalo. En otras entrevistas, Aurora Guerra, también guionista, ha explicado que la serie se basará en Inés (Jiménez) y su necesidad absoluta de amor y del miedo al abandono por circunstancias de su pasado.

[El 'Escándalo' televisivo del año: ¿cómo abordar la obsesión de una mujer de 42 años por un chico de 15?]

Pocas series de televisión hay que no giren alrededor de algo ilegal, y no por ello promueven que se delinca. La casa de papel nos presentó una banda de atracadores que eran aclamados como héroes, hasta el punto de que, como espectadores, sufríamos si caían abatidos, y solo deseábamos que escapasen de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o del Banco de España, según la temporada. Y no por ello la gente empezó a atracar con máscaras de Salvador Dalí. Se entendía que era una ficción.

Lo mismo podemos decir de Señoras del (h)AMPA, donde un grupo de madres se convierten en delincuentes de la noche a la mañana y encima en clave de comedia, quitando hierro a sus asesinatos, secuestros o intentos de atraco. Y así, casi con el resto de series que se emiten en abierto o que se disfrutan en plataformas.

No es justo pedir que Telecinco no estrene Escándalo por girar alrededor de la relación de una mujer adulta y un menor de edad. Queda claro que eso va a generar conflicto en sus protagonistas, saben que lo que hacen no es correcto, nos lo dicen ya en el primer minuto que hemos visto. Además, es una historia que ya hemos visto en otras ocasiones (“Es Lolita, pero al revés”, decía la guionista Aurora Guerra).

Sin ir más lejos, en 2020 llegó a cines el largometraje El doble más quince, dirigida por Mikel Rueda y protagonizada con Maribel Verdú y Germán Alcarazu, que narraba algo similar, y que culminaba con un encuentro entre un menor de edad y una mujer que le duplicaba la edad y le sacaba otros quince años más. Una cinta que se promocionó en diversos espacios de televisión y que no levantó ningún tipo de ampollas.

[Adiós a Tramuntana, una segunda temporada de ‘La caza’ con reminiscencias al caso Alcásser]

Es más, en televisión hemos visto muchas veces historias de personas adultas que acaban manteniendo una relación con un adolescente. Incluso en ficciones destinadas a los jóvenes de la casa. En Al salir de clase, Carlota (Pilar López de Ayala) mantuvo una relación con su profesor de filosofía en la primera temporada (interpretado por Pablo Calvo). En Compañeros, Marta (Irene García) se enamoraba de su profesor Suso (Armado del Río) y acababa escapándose con él, aunque el adulto consiguió convencerla de volver a casa y hacer las cosas bien.

Otro profesor, Óscar (Alejandro Sigüenza) acaba en una relación tormentosa con Moni (Rebeca Tébar), alumna que se obsesiona con él. La serie de Antena 3 Física o Química arrancaba con un Irene (Blanca Romero) empezando a dar clases en un instituto donde se encuentra con un joven (Karim El-Kerem) con el que se había acostado la noche antes estando de fiesta, sin reparar en la edad del muchacho. Y así, tantas otras.

Del mismo modo, hay que recordar que hay series de televisión que luchan precisamente contra la pederastia a través de la ficción, como es el caso de La Caza, de La 1. Su primera temporada, La caza. Monteperdido, que adaptaba la novela Monteperdido de Agustín Martínez, contaba el secuestro de dos niñas en un pueblo pirenaico, con un trasfondo de pederastia que irá aflorando poco a poco. Sobre el abuso sexual a menores también giró su segunda parte, La Caza. Tramuntana, y posiblemente también trate de estos temas su tercera parte, La Caza. Guadiana, cuyo estreno ya se está anunciando.

Sigue los temas que te interesan