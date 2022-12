‘La isla de las tentaciones’ desaloja una hoguera tras el asalto de Tania para hablar con Samuel

La gala de este jueves de La isla de las tentaciones fue francamente movida, y tuvo una absoluta protagonista: Tania. La joven volvió a saltarse las reglas del formato presentado por Sandra Barneda, tras ocultarse de las cámaras para estar con Hugo. Esta vez ha roto las normas después de ver a su pareja Samuel debajo del edredón con Elena, una d ellas solteras.

“¡Ni siquiera le gusta! Yo con Hugo no he hecho nada, solo besos, porque no me nace porque sé que lo va a ver”, exclamaba con indignación la participante del dating show de Mediaset. “Sé que me he besado con Hugo, pero tengo mis dudas y le echaba de menos y también me sentía nada. Pensé que no iba a llegar a acostarse”, le contó a su compañera Claudia llorando a Claudia. Culpó a Samuel por dejarse llevar por sus impulsos.

Por ello, Tania, fuera de sí, se escapó de Villa Playa para intentar asaltar la hoguera de los chicos y ajustar así cuentas con su novio. No consiguió su propósito, pues el equipo del programa pudo interceptarla. A esto se le suma que Hugo no le ayudó en su cometido, tal como ella le había pedido. El que fuese concursante de Supervivientes consideraba que no debería reencontrarse con su chico en ese estado.

[Así se explica la 'luz de gas' con de la hoguera de Ana y Cristian en 'La isla de las tentaciones']

Por su parte, la hoguera de los chicos fue desalojada, algo que desconcertó a todos. Las quinielas apuntaban a que sería Claudia quien estaba intentando llegar a la reunión, y Javi, el novio de esta, era el más reticente a irse esperando que ella apareciese de un momento a otro. El asalto fue muy comentado en las redes sociales, y Tania protagonizó numerosos memes con su actitud.

cuando esta lloviendo y mi madre se acuerda de que hay ropa tendida #LaIslaDeLasTentaciones12 pic.twitter.com/ztWeVK0fH9 — iiiikeerr🫧 (@hablandoenmorse) December 8, 2022

Vaya sprint de Andreu, ni Pele en sus mejores días. #LaIslaDeLasTentaciones12 pic.twitter.com/SMq6RhXIUR — Jordi Juanola (@jordijuanola8) December 8, 2022

yo saliendo del mercadona con mi eyeliner de dos euros recién robado #LaIslaDelastentaciones12 pic.twitter.com/ydUzOzTNOZ — xiri christmas ❆ (@xirimiry) December 8, 2022

A la mañana siguiente, Sandra Barneda, conductora de La isla de las tentaciones, le comunicó a Tania que el haberse saltado las normas tendría una penalización, y le puso el vídeo de su huida hacia la hoguera. Ella aseguraba no arrepentirse de sus actos. Su castigo fue que no podría preguntarle directamente a la soltera Elena por su historia con Samuel, su novio, si bien Claudia le hizo el favor de informarse del tema.

La entrega funcionó muy bien en espectadores, algo que es de destacar teniendo en cuenta que los festivos el consumo audiovisual suele ser menor. Según los datos de Kantar, La isla de las tentaciones marcó un 13,7% con 1.572.000 espectadores de media, lo que representa su gala más vista desde su estreno. También alcanza su mejor cuota desde la noche del 3 de noviembre, cuando alcanzó el mismo dato.

Sigue los temas que te interesan