Nagore Robles llama tránsfoba a Bea Retamal por decirle “vicioso” a Dani G por su pasado

La sombra de la transfobia planeó en la gala de anoche de Pesadilla en El Paraiso. Todo empezó con una conversación entre Danna Ponce y Dani G, cuando ella afirmó que “hay muchos heterosexuales a los que ponen cachondos los travestis”. Él dijo que sí, y entonces su chica, Bea Retamal, se mostró muy enfadada, llegando a llamarle “vicioso”. Su enfado no sería por haberlo hecho, sino por no habérselo contado antes, y explicó que en el pasado le había preguntado si era bisexual y que él le respondió que pensase lo que quisiese.

Sabiendo el jardín en el que se estaba metiendo, Bea Retamal se proclamó “progay, prolesbianas y protransexuales”, pero no por ello dejaba a un lado su enfado tras descubrir este dato sobre su novio. En este sentido, Lara Álvarez pidió que se rectificase lo dicho, pues no quería que se calificase como travestis a las mujeres transexuales. “Vamos a intentar hablar con propiedad, porque lo que se dice en El Paraíso tiene mucho peso”, pidió. Y Daniela Requena, que es transexual, recordó que “Una mujer trans sin operar es una mujer. Igual que un hombre heterosexual si está con una mujer trans sin operar u operada, es heterosexual igual”.

El tema no se quedó ahí, y Nagore Robles, desde el plató, dijo una frase similar a la de Daniela sobre la orientación de los hombres que se acuestan con mujeres transexuales. Entonces proclamó que “una persona que vive libremente su sexualidad no es viciosa, es una persona que vive libremente su sexualidad”. Y añadió: “Una persona que hace este tipo de comentarios es tránsfoba: Beatriz es tránsfoba”. La madre de Bea intentó defenderla, diciendo que su enfado era porque Dani no le había dicho la verdad, mientras que Nagore echaba más leña al fuego llamando a Bea “novia tóxica, homófoba y tránsfoba”.

Dani G continúa en el concurso

De momento, Dani G, uno de los protagonistas de esta historia, continúa en el concurso de Pesadilla en El Paraíso, después de que la audiencia decidiese expulsar a Omar Sánchez. Hay que destacar que el canario no quería continuar la aventura, y había pedido de forma indirecta al público que le echase de la granja. De momento, tanto Dani como Bea continuarán en la competición dos semanas más, pues el nominado de esta semana por los compañeros fue Manuel, y él eligió enfrentarse en las votaciones a Danna Ponce.

