La Pelopony justifica en Instagram una agresión tránsfoba a una amiga “porque tienes un pene”

Yolanda Gallardo, La Pelopony, suele utilizar sus redes sociales para expresar sus opiniones más controvertidas, atacando a menudo a personas del colectivo LGBTIQ+, que son precisamente las que le dieron la popularidad. En las últimas horas, la que fuese concursante de Supervivientes 2014 se ha ganado muchas críticas por comentarios tránsfobos, tanto a través de Instagram como de Twitter, y ha llegado incluso a justificar una agresión a una amiga por ser una mujer con pene.

“Una amiga mía había quedado con un chico por Tinder, y cuando fueron a tener sexo el chico le pegó y se cabreó”, explicó en un stories de Instagram, que colgó desde el cuarto de baño de su casa. “Cariño, lo que te dije, es que tienes un pene”, siguió diciendo la cantante de ‘Prepárate a sentir’, haciendo un gesto con sus dedos como de un gran tamaño a la vez que pronunciaba dicha parte del cuerpo. “Y a un chico heterosexual no le gustan los penes, y si se cabreó fue con motivo, es que vamos a ver”, remataba, dejando claro que comprendía que a una persona se le pueda agredir por su anatomía y su identidad de género.

TW Transfobia Pelopony



la pelopony acaba de subir una historia justificando que un tío pegue a su amiga al descubrir que tiene pene pic.twitter.com/HYUPCTDHQz — Adrián Amoedo 🏳️‍🌈 (@adrianamoedo) November 16, 2022

No ha sido la única perla que la catalana ha dicho atacando al colectivo de mujeres transexuales. En su cuenta de Twitter escribió: “Una mujer con pene no existe, porque una mujer no tiene pene, lo siento. Basta ya de decir tonterías. Una mujer tiene vagina, dejad de ridiculizarnos ya. No quiero ver un pene en mi vestuario del gym”, tuiteó, acompañado del hashtag de Pesadilla en El Paraíso. Un mensaje generó muchas críticas, y que borró poco después.

Ese comentario tenía que ver con lo sucedido en el reality de Telecinco, en el que Bea Retamal se enfadó con su chico Dani G después de que él comentase con Danna Ponce que había mantenido relaciones sexuales con mujeres trans. Bea Retamal llegó a llamarle “vicioso”, y eso provocó que, desde el plató, Nagore Robles la llamase tránsfoba. “Una persona que vive libremente su sexualidad no es viciosa, es una persona que vive libremente su sexualidad”, afirmó, en defensa de Dani. Y añadió: “Una persona que hace este tipo de comentarios es tránsfoba: Beatriz es tránsfoba”.

