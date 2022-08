Quién es Javi Martín, el actor que está de invitado en ‘Pasapalabra’ desde esta tarde

Desde esta tarde, Pasapalabra renueva su cuadro de famosos invitados esta tarde, tal como sucede cada tres días. Y entre esos nuevos colaboradores se encuentra un rostro muy querido del mundo de la televisión, tanto por su faceta de actor como por la de presentador. Estamos hablando del madrileño Javi Martín, quien lleva ya casi 30 años colándose en nuestras casas.

Javi ya es un experto en esto de las pruebas como la pista musical o la sopa de letras; ya ha estado en otras ocasiones en el plató de Roberto Leal, y en el pasado, también se dejó caer por Pasapalabra cuando se emitía en Telecinco. Con él, además, se incorporan al concurso la cantante Samantha Gilabert, el empresario Colate Vallejo-Nágera y la periodista Beatriz Solano.

Javier Martín nace en Madrid en 1972, y comienza a ser conocido en televisión en los años 90 por todo tipo de trabajos. En El gran juego de la oca interpretaba a la muerte, que cubría a los concursantes de basura y les hacía empezar de nuevo cuando caían en la casilla 58. También le vimos en Canguros, la serie que protagonizaba Maribel Verdú, o Médico de familia. Su popularidad se dispara, sin embargo, gracias a Caiga Quien Caiga, que copresentaba con El Gran Wyoming y Arturo Valls.

Desde entonces ha participado en innumerables obras de teatro, películas y series de televisión. Del ámbito escénico se pueden destacar los montajes Mi primera vez, Tócala otra vez, Sam, Windemere Club o Tragedia Española.

En series ha participado en Aída, Gym Tony, La que se avecina o Cuéntame cómo pasó, y en cine ha trabajado bajo las órdenes de Alejandro Amenábar y Albacete y Menkes y Álvaro Saenz de Heredia entre otros. En televisión, ha sido presentador y colaborador de todo tipo de formatos, incluido Me lo dices o me lo cantas, de Telecinco, donde fue concursante-cantante.

Hace unos años, en 2020 en concreto, Javi Martín volvió a ser noticia por cuestiones que no tienen nada que ver con su trayectoria como actor o colaborador de televisión. Y es que acudió a Sálvame para contar en primera persona que sufre un trastorno bipolar. “Yo era feliz: tenía trabajo, amor, dinero, familia, amigos... De repente me vino el trastorno mental”, le contó entonces a Jorge Javier Vázquez. Empezó a comportarse de manera inusual, a hablar de forma extraña. “Yo pasé una depresión muy fuerte y llegué al límite”, explicó.

El pasado 2021, tras la muerte de Verónica Forqué, volvió a hablar con el mismo programa y contó cómo él ha tenido pensamientos suicidas. “Las personas que se quitan la vida no pueden más, yo estuve a punto de hacerlo, por milímetros y es que no podía aguantar más, me sentía hundido y tenía la sensación de que no iba a salir”, explicó. En otras intervenciones televisivas, Martín denunció que entre los empresarios existe el miedo a contratar a personas con enfermedad mental, pero siempre transmite mensajes de ánimo en ese sentido.

