Javi Martín ('Caiga quien caiga') relata su intento de suicidio: "No podía aguantar más"

El suicidio de Verónica Forqué ha puesto sobre la mesa el debate público sobre la salud mental. Los medios de comunicación están abordando el asunto y, además, han contado con testimonios de rostros conocidos que no han tenido reparo en hablar frente a las cámaras de sus propios problemas. Es el caso del actor Javi Martín y la actriz Angy Fernández.

Martín, que fue presentador de Caiga quien caiga y es un gran admirador de Verónica Forqué, ha aparecido este miércoles en programas como Espejo Público, Sálvame o Todo es verdad para relatar su trastorno de bipolaridad y su intento de suicidio.

"Estamos hartos de gritar y hacer manifestaciones para que los políticos hagan un buen plan de prevención contra el suicidio. Se han aprobado cien millones pero eso son migajas porque se necesitan miles de psicólogos en la sanidad pública", espetó en el formato de Antena 3.

El actor considera que en el paso de Verónica Forqué por MasterChef Celebrity "había mucha mofa de mucha gente y se veía que no estaba bien".

En su paso por Sálvame, el presentador ha asegurado que "las personas que se quitan la vida no pueden más, yo estuve a punto de hacerlo, por milímetros y es que no podía aguantar más, me sentía hundido y tenía la sensación de que no iba a salir". A pesar de todo, ha querido lanzar un mensaje de esperanza asegurando que actualmente lleva una vida estable. "Se puede salir", ha afirmado.

Javi Martín visibiliza los transtornos mentales, un tema tabú en la sociedad actual: "No se invierte en salud mental" https://t.co/ldJNcb9d3R pic.twitter.com/NJvdyztqkV — Telecinco (@telecincoes) September 23, 2020

Angy Fernández, por su parte, también ha estado presente en Todo es verdad para contar su experiencia personal. La cantante y actriz no ha podido contener la emoción al ver cómo hablaba Verónica Forqué de sus depresiones, ya que asegura que se siente "un poco identificada" con la actriz de Kika.

"Eso que decía de que no podía más, yo lo he sentido y verla así es muy duro", confiesa. "Yo he tenido depresión desde los 19 hasta no hace mucho y estaba ligada a la ansiedad (...) Hace tres años que estoy mejor", ha narrado la joven.

La artista ha insistido en la importancia de ponerse en manos de profesionales para superar los problemas de salud mental: "Llevo muchos años yendo a terapia (...) Si ahora me vuelve a pasar, tendría más herramientas".

"A la gente con depresión le digo que no se avergüence. No estamos solos. Somos mucha gente la que estamos padeciendo esto. Hay que tener empatía. Si notas algo diferente en alguien cercano a ti, intenta ayudarlo como puedas", ha sentenciado Angy, no sin antes pedir más recursos para que la sanidad pública pueda atender correctamente y con rapidez a las personas que pasan por esas situaciones.

