La 1 se derrumba al ver la dura realidad tras Eurovisión: cadena que más cae y segundo peor dato

"Cuando asumimos el nuevo equipo de dirección la gestión de RTVE, en junio de 2021, veníamos de unos meses previos en que la audiencias rondaban el 8% de cuota de pantalla. En nuestro último mes, mayo de 2022, estamos ya en un 9,5%. Y seguiremos subiendo. Porque hemos demostrado que, con apuestas adecuadas, podemos alcanzar con facilidad, el 20% y hasta el 40% de la cuota de pantalla".

Con estas palabras, el presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, defendía esta semana en una entrevista por escrito con ABC su gestión al frente de la radiotelevisión pública desde su llegada a la presidencia a finales de marzo de 2021.

Unas palabras que fueron recibidas con gran estupefacción en el sector ya que los registros de La 1 en mayo no fueron más que una ilusión óptica gracias a los datos del Festival de Eurovisión y la final de la Champions League.

Tanto es así que junio ha devuelto a la dura realidad a Pérez Tornero. Y es que, según datos de Kantar, La 1 ha sido la cadena que más audiencia ha perdido en junio (1,1 puntos) al caer desde un 9,5% a un 8,4% de cuota de pantalla.

Se trata de su segundo peor dato del año tras el 8,3% de abril y apenas mejora en dos décimas el dato de junio del año pasado, cuando cayó a su mínimo histórico con un 8,1% de share.

Y eso que la radiotelevisión pública ha emitido hasta cuatro partidos de la Selección Española de la UEFA Nations League que han superado siempre el 25% de la cuota de pantalla y los 3 millones de espectadores.

Tanto es así que, según Dos30', La 1 acapara las cuatro primeras posiciones de lo más visto del mes con el partido entre España y República Checa en la primera posición con un 32,7% y 4.175.000 espectadores. En el resto de la tabla, ni rastro de la pública. Todo son emisiones de Antena 3.

Emisiones más vistas de junio de 2022.

En cuanto a grupo, tampoco le va mucho mejor. RTVE pierde 1,2 puntos ya que Teledeporte cae dos décimas hasta un 0,6%, Clan sube una hasta un 1% y La 2 se mantiene en un 3% de cuota. Queda muy lejos de Mediaset España (27,3%) y Atresmedia (27%).

En lo que respecta a los Telediarios, aquellos que "en un año lucharán por ser líderes", continúan en tercera posición con un 9,8% y 1.038.000 espectadores, muy lejos desbancar a Informativos Telecinco (12,8% y 1.337.000 espectadores) y Antena 3 Noticias (19,5% y 2.035.000 espectadores).

Los datos de la temporada reafirman también que Pérez Tornero no ha conseguido frenar la tendencia descendente de La 1 ya que la cadena ha caído en 2021/2022 una décima respecto al periodo anterior. Cierra la temporada con un 8,8%, lejos de Telecinco (13,2%) y Antena 3 (14%).

Y eso que, según Barlovento Comunicación, igualmente logra las cinco emisiones más vistas de la temporada con las votaciones de Eurovisión liderando el ránking con un 61,3% y 7.942.000 espectadores, seguido de la final de la Champions League, la gala de Eurovisión y dos partidos de la Selección Española.

Emisiones más vistas de la temporada.

El peor momento para el presidente

Esta crisis de audiencia de La 1 coincide justamente con uno de los peores momentos del presidente al frente de la Corporación después de que en la última reunión del Consejo de Administración de RTVE le tumbaran por primera vez sus propuestas.

La primera de ellas afectó a La Noche D, el programa presentado en esta tercera temporada por Eva Soriano, que no fue renovado. Pérez Tornero propuso su continuidad, pero su decisión no fue respaldada, por lo que todo apunta a que el programa no tendrá una cuarta temporada.

Según informó Vertele, tampoco salió adelante el nuevo concurso propuesto por el presidente, La pirámide, un nuevo formato producido por Mediapro que iba a completar sus emisiones en la franja vespertina, junto con El Cazador. Su estreno estaba previsto para el inicio de la nueva temporada el próximo mes de septiembre, pero parece que finalmente este nuevo concurso no llegará a emitirse en TVE.

Además, la tercera propuesta que el Consejo tumbó afectaba al presidente personalmente ya que se rechazó su proyecto para reformar la Mesa del Cine.

