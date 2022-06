Así ha celebrado 'El Hormiguero' sus 2.500 programas: anécdotas, niños y regalos

El Hormiguero cumple este jueves 30 de junio 2.500 programas emitidos y lo ha celebrado con un especial en el que ha rendido tributo a los trabajadores que hacen posible cada día este formato que sigue haciendo historia en Antena 3. Por ello, el programa no ha tenido invitado este jueves y, en su lugar, el equipo ha sido el protagonista de esta entrega.

Los primeros en sentarse en la habitual mesa de los invitados han sido tres de los guionistas del programa: Juan herrera, Jordi Moltó y Suko. Cada uno ha revelado alguno de sus mejores momentos en el programa, como cuando Suko vio un partido del Real Madrid con Tom Cruise o cuando Jordi Moltó creó un vídeo con monos para decidir la pertenencia de Gibraltar. Posteriormente, eran el fotógrafo Carlos López, el jefe de producción Kike Perdigones, María Aracil, ayudante de producción y Keller Alonso, encargado de ciencia, los que explicaban sus mejores momentos en el programa.

Además, todos los seguidores de El Hormiguero han conocido por fin a la voz que ha traducido a todos los invitados internacionales. "Gracias a ella, hemos sentido que no venían de otro país, más de 400 invitados que han tenido que ser traducidos; Patricia Olangua". "La gente me reconoce la voz en la calle, una vez en una zapatería, la chica me dijo que conocía mi voz por El Hormiguero", comentaba Olangua. "He estado trabajando como intérprete en la reunión de Biden y Sánchez", añadía.

Las hormigas suelen realizar un test a los invitados, como en la noche de este jueves no había, han sido Pablo Motos y Jorge Salvador, productor ejecutivo, los que se han sometido a las preguntas. Una de ellas, ha revelado que, hace ocho años, Motos quiso dejar el formato. "Yo estaba con que quería cerrar mi etapa, pero un día me llevaron al Pantano de San Juan y me di cuenta de que realmente me gustaba, y que quería seguir".

Asimismo, han irrumpido en el plató los niños y niñas nacidos a raíz de parejas creadas en el programa. "Un día te llama alguien la atención, alguien al que nunca has tenido en cuenta. Y toda esa tensión sexual del equipo, se desata cuando hacemos una fiesta. Algunos se han enamorado, otros han tenido hijos sin enamorarse, pero me gustaría que entraran al plató los 37 niños que han nacido en los 16 años de historia de El Hormiguero". Finalmente, y para terminar, el programa ha decidido regalar al público presente un teléfono móvil, algo que no se esperaban.

Ha sido muy difícil resumir nuestras 16 temporadas, pero aquí tenéis algunos de los mejores momentos #2500EH pic.twitter.com/e8i8vR2Bh1 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 30, 2022

