El Consejo de RTVE tumba por primera vez las propuestas de su presidente Pérez Tornero

El Consejo de RTVE no respalda a José Manuel Pérez Torneo.

Parece que la supuesta ruptura que existe en el interior del conglomerado público se ha hecho visible este miércoles en la reunión de su Consejo de Administración. José Manuel Pérez Tornero, presidente de RTVE desde marzo de 2021, ha visto como tres de sus propuestas no han sido aceptadas por la mayoría de sus consejeros y consejeras.

Cabe recordar que el Consejo de Administración de la cadena pública está formado por diferentes consejeros: tres a propuesta del PSOE (Ramón Colom Esmatges, Elena Sánchez Caballero y Conchi Cascajosa), otros tres a propuesta del PP (Carmen Sastre, Jenaro Castro y María Consuelo Aparicio Avendaño), dos a propuesta de Unidas Podemos (Roberto Lakidain y José Manuel Martín Medem) y uno a propuesta del PNV (Juan José Baños Loinaz).

Sin embargo, el complicado consenso interno necesario para sacar nuevos proyectos adelante se ha perdido, provocando que por primera vez el presidente haya dejado de disfrutar del apoyo de los consejeros, según informa Vertele.

Las tres propuestas rechazadas

La primera de ellas afecta a La Noche D, el programa presentado en esta tercera temporada por Eva Soriano, que no ha sido renovado. El formato que ocupa el prime time de los martes en la primera cadena de RTVE ha empeorado su seguimiento. Pérez Tornero ha propuesto su continuidad, pero su decisión no ha sido respaldada, por lo que todo apunta a que el programa no tendrá una cuarta temporada.

Según informa el citado medio, tampoco ha salido adelante el nuevo concurso propuesto por el presidente, La pirámide, un nuevo formato producido por Mediapro que iba a completar sus emisiones en la franja vespertina, junto con El Cazador. Su estreno estaba previsto para el inicio de la nueva temporada el próximo mes de septiembre, pero parece que finalmente este nuevo concurso no llegará a emitirse en TVE.

Además, la tercera propuesta que el Consejo ha tumbado afecta al presidente individualmente, y es que se ha rechazado una reforma que establecía que Pérez Tornero se convertiría en presidente de la mesa del cine. Algo que ya no ocurrirá, ya que por primera vez le han dado la espalda, demostrando haber perdido el apoyo de los consejeros propuestos por la mayoría de los partidos políticos.

[Malestar en el Consejo de RTVE por la polémica del Benidorm Fest: "No se ha sabido reaccionar"]

Cabe recordar que era hace casi dos meses cuando saltaba la noticia de la dimisión de Esteve Crespo, director de Contenidos Informativos de RTVE, algo que sucedía poco tiempo después de la destitución de la directora de Contenidos Generales, Amalia Martínez de Velasco.

A esa salida de directivos se une una profunda crisis de audiencia que sufre la cadena desde hace casi una década, algo que solo se ha recuperado con la emisión de eventos tanto deportivos como musicales, que no reflejan la total realidad de los datos. Los motivos para creer que existe una profunda crisis en RTVE cada vez son más palpables, varios sucesos encadenados que vuelven a desestabilizar a la cadena pública.

Sigue los temas que te interesan