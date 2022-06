El recado de Juan y Medio a Vox en 'La Resistencia': "El 98% de la gente defendió a mi programa"

Juan y Medio ha visitado este lunes La Resistencia como uno de los invitados más esperados de la historia del programa. "El programa fue creado para que viniese algún día. Hoy es el día", anunciaba el formato en sus redes antes de la entrevista. El presentador de Canal Sur ha hablado de su trayectoria, de su labor con las personas mayores y, además, se ha referido a la polémica generada cuando Vox prometió cerrar la autonómica andaluza si llegaba al poder en la Junta.

El almeriense apareció en el plató de David Broncano haciendo gala de su sentido del humor. "Un público que no tiene Sintrom, para mí es la hostia", dijo al recibir la ovación de los asistentes. "Agradezco que la siguiente generación de cómicos se acuerde de mí y me traiga a un sitio así. (...) Quería venir porque sois la juventud y os envidio, porque no tenéis límite en el lenguaje y vais a aceptar los años que os caigan de cárcel", añadió, generando risas entre el público.

Sobre su tardanza en aceptar la invitación del programa de Movistar, Juan y Medio asegura que "estaba deseando venir", pero su trabajo en la cadena andaluza se lo había impedido hasta ahora. Precisamente su labor al frente de La tarde, aquí y ahora ha sido uno de los asuntos que se han tratado en la entrevista, ya que es uno de los pocos programas en España dedicados exclusivamente a la tercera edad.

"Son un 30% de la sociedad y tienen una atención del 5% de los medios, ellos no saben dónde dirigirse", ha dicho el presentador. "En televisión todo es muy rápido y las personas mayores no están habituadas", denuncia.

El cómico se siente "afortunado" de poder trabajar en lo que le gusta, así como "muy querido por la gente", algo que ha recalcado Broncano recordando la polémica con Vox. "Hace unas semanas, cuando dijeron que iban a cerrar Canal Sur, fue bonito cómo reaccionó la gente", expresó el presentador.

"De repente hubo una declaración política que dijeron que si ganaban cerrarían Canal Sur. Se produjo una reacción que convirtió el programa y a mí en TT nacional. Un 98%, según un informe, defendían que no se metieran con el programa de las personas mayores que están solas. Eso es un sueño, que la gente te trate y te quiera así, estoy muy agradecido", confesó el almeriense, que aunque no se refirió al partido de extrema derecha, sí dejó claro una vez más que los espectadores andaluces están de su lado.

Juan y Medio: “Es un sueño que la gente te trate y te quiera así” pic.twitter.com/NnzFOhbshU — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 20, 2022

