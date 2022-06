Jorge Javier destapa a una colaboradora embargada por Mila Ximénez: "Esto lo hacemos por ella"

Jorge Javier Vázquez ha desvelado este lunes en Sálvame el nombre de una colaboradora de Telecinco que tiene el sueldo embargado por tener una cuantiosa deuda con Mila Ximénez.

Después de que Pipi Estrada contara que el 80% de su salario en el programa está bloqueado para pagarle a Terelu Campos los más de 60.000 euros que le debe, el presentador lanzaba la bomba en plató: "Parece ser, según me he enterado, que Pipi no es la única persona que trabaja en un plató para pagar a otra persona, aquí en Mediaset", adelantó.

"Es muy interesante lo que ha sucedido y me gustaría poder contarlo públicamente, pero necesito el permiso de una persona", añadía el de Badalona ante las preguntas de todos los colaboradores, que querían saber quién era esa persona o, al menos, a quién debía dinero.

[Pipi Estrada niega haber sido despedido de 'El Chiringuito': "Todavía no se ha dicho la última palabra"]

El catalán anunciaba entonces que la noticia se conocería a lo largo de la tarde. "Lo vamos a contar hoy, porque esta persona se va a alegrar mucho de que lo hagamos público. Es bueno, no te creas que es humo. Aún no puedo decir nada, pero os va a gustar saberlo".

Finalmente, llegaba el momento de desvelar el nombre de la colaboradora de Mediaset que tiene el sueldo embargado: "Es Makoke, por una demanda que le puso a Mila Ximénez, perdió el juicio y también el recurso de apelación", expresaba Jorge.

"Mila siempre le estaba diciendo: 'Págame, págame'. El abogado de Mila hizo un recuento de las costas que ascendían a 11.200 euros. Mila falleció mientras se estaba ejecutando el proceso y ahora Makoke está embargada hasta que complete la cuantía porque parece ser que tiene muchas cuentas pendientes por otros procesos", añadía.

Gema López aclaraba entonces que "por lo que ella ha contado, tiene cuentas pendientes con Hacienda y Hacienda cobra primero", a lo que el presentador recalcaba que la exmujer de Kiko Matamoros "tiene otros embargos pendientes".

[Kiko Matamoros siembra dudas sobre el tren de vida de Makoke: “No sé cómo financia su vida”]

Tras debatir sobre los posibles ingresos que puede tener Makoke, Jorge Javier Vázquez quiso recordar a su amiga antes de zanjar el tema: "Esto lo hacemos por Mila, esto por Mila", dijo provocando una ovación en el público. Rafa Mora se sumaba al homenaje: "Me alegro por Mila. Allá donde esté, seguro que sonríe".

