El emotivo vídeo que muestra la importancia del programa de Juan y Medio para los mayores

Juan y Medio lleva casi dos décadas vinculado a Canal Sur con programas que han cosechado un gran éxito entre la audiencia. Uno de ellos ha sido La tarde, aquí y ahora, el espacio que presenta desde el año 2009 y que sigue firmando datos que demuestran que es un formato incombustible.

Una de las partes más seguidas del programa es aquella en la que las personas mayores buscan pareja. Una sección en la que el humor está muy presente, como en todo el formato, pero que en realidad juega un importante papel para la tercera edad.

El mejor ejemplo de esa labor social se producía en la emisión del pasado viernes 9 de abril, cuando Josefa, una viuda de 85 años, acudía al espacio para tratar de combatir la soledad.

Josefa acudió a 'La tarde, aquí y ahora' para buscar un acompañante. Canal Sur

La invitada se casó con apenas 17 años con su primer marido, con quien tuvo cuatro hijos. Sin embargo, su matrimonio estuvo marcado por la ausencia del cónyuge: "Me hacía un hijo y se iba", relataba. Una situación ante la que le decían que tenía que aguantar porque era su marido, hasta que finalmente ella decidió romper.

Posteriormente, Josefa convivió durante una década con otro hombre, con quien fue realmente feliz, pero una enfermedad acabó con su vida hace 12 años y, desde entonces, no ha vuelto a tener pareja. "Tengo a mi hija, que es muy buena, pero me gusta llevar mi vida", confesaba a los presentadores, Juan y Medio y Eva Ruiz.

Tras narrar su dura infancia, marcada por el hambre y el maltrato de su padre, Josefa recibía la llamada de Manuel, uno de los muchos pretendientes que se interesaron por conocerla. La invitada, que confiesa ser una admiradora fiel del programa, no podía contener la emoción: "Qué suerte", celebraba.

No nos damos cuenta a veces de lo solos que pueden estar o sentirse nuestros mayores. Qué duro pero bonitos momentos como este y menos mal que existen espacios como el de Juan y Medio ♥️

pic.twitter.com/1XEcFRVB44 — Zeus (@ZeusLaand) April 11, 2021

"Estoy contenta porque me ha salido un hombre y os habéis portado muy bien conmigo. No lloro nunca, pero hoy se me saltan las lágrimas", expresaba emocionada. "Si la cosa no va bien, ya me verás otro día aquí", bromeaba. Un emotivo momento que demuestra la importancia que este programa tiene para muchas personas mayores que, en un momento tan complicado como una pandemia mundial, se enfrentan a la soledad.

"Ven cuando quieras, todos vamos a estar pendientes de ti", se despedía Juan y Medio, también al borde de las lágrimas. Finalmente, Eva Ruiz recordaba que "esta soledad que ha contado Josefa es la misma que está sufriendo mucha gente. Hoy Josefa se va contenta, con una lista de señores que se han interesado en cambiar su soledad", por lo que animaba a llamar al programa a los espectadores que estuvieran en la misma situación.