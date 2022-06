‘MasterChef’ expulsa al fin al Luismi, el peor concursante de toda la edición

Hace unas semanas, en estas mismas páginas escribíamos sobre el enigma de Luismi, el caótico concursante de MasterChef que iba aguantando semana a semana, viendo incluso cómo caían grandes favoritos, como Teresa. Pero en la gala de anoche, este bombero musculado, famoso por su “culo caramelo”, no consiguió atinar en ninguna de sus elaboraciones y terminó siendo el nuevo expulsado de la edición.

En la primera prueba los concursantes tuvieron que cocinar con productos que tienen un olor muy fuerte, y en el caso de Luismi, le tocó la pasta de arenque. Él optó por integrarla en un plato de pasta que decoró con una bandera de Italia, al más puro estilo del León come gamba, y los jueces le criticaron con dureza. Este concursante sacó mucho pecho por haber puesto a trabajar lo que él llama su departamento de I+D, buscando nuevas ideas, pero falló por completo.

El rapapolvo que le echaron fue muy significativo: “Lo tuyo es para matarte, Luismi. No estás focalizado en aprender, solo en hacer tontunas”, le dijo Jordi Cruz. Se confirmaba así que espectadores y jueces veían lo mismo, un aspirante sin ganas de ganar, que presume de seguir una fallida intuición y que colecciona más errores gastronómicos que aciertos.

En la prueba de exteriores, los aspirantes viajaron a Ciudad Rodrigo, en Salamanca. A Luismi su equipo le encargó hacer unas patatas suflé, y se le atragantó una elaboración tan tradicional. Como el plato no salía, Pepe Rodríguez le propuso cambiarlas por unas patatas fritas, pero hasta ahí falló. Estaban crudas y aceitosas, y Pepe prohibió que saliesen a las mesas.

“Me he sentido ninguneado”, aseguró el concursante a los jueces durante el veredicto de la prueba, que terminó con su equipo con los delantales negros. “Si alguien te ha boicoteado, ese has sido tú”, le contestaba Pepe entonces. Y es que esa es una de las dinámicas que está teniendo Luismi en la competición, culpar a los demás de sus fallos y de su loca forma de trabajar. “Creo que a lo mejor mis compañeros me menosprecian un poco. No me tienen en cuenta”, se lamentaba. Normal que no le tengan en cuenta, si es incapaz de hacer una pasta decente, unas patatas fritas o semanas atrás unos huevos benedictinos.

Así, Adrián, Luismi, Verónica y Claudia acabaron en la prueba de eliminación, y cada uno tenía que replicar un plato de un chef con soles Repsol. Eso sí, la receta la debía guiar un compañero, y en el caso de Luismi, fue Patri quien le iba indicando los pasos. Vero y él fueron los peores de la prueba, y al fin, los jueces le eligieron para abandonar las cocinas. Una eliminación que fue muy aplaudida en las redes sociales.

Luismi termina su periplo en MasterChef en el programa 9, y pocos habrían apostado que durase tanto en la competencia. Sobre todo, porque cuando interesa, MasterChef echa a concursantes fuertes con excusas variopintas. Como cuando eliminaron en otra temporada a Amelicious con la justificación de que en MasterChef gana quien evoluciona y no quien cocina bien. Porque Luismi, ni cocina bien, ni ha evolucionado. Por cada acierto nos daba tres errores sonoros. Sigue siendo el mismo que empeoró el León come gamba, el que en un arrebato de nervios quiso tirar todas las elaboraciones de sus compañeros en una prueba de exterior. El que tardó una hora en hacer unos huevos benedictinos porque se negaba a escuchar las indicaciones de Samantha Vallejo-Nágera, el que se roba a sí mismo sin que nadie entienda por qué.

“Siempre doy todo, en el aspecto laboral, en el personal. Quiero despedirme con una sonrisa”, dijo Luismi en su marcha. Y eso no se lo podemos negar, sonrisas sí que nos ha arrancado muchas durante la competición. Igual debería plantearse ir a LOL: Si te ríes pierdes, puede que le vaya mejor que entre fogones.

