‘MasterChef’ despide a su concursante más carismáticos y Jordi Cruz hace llorar a Vero

Uno de los aspirantes más queridos de la actual edición de MasterChef abandonó anoche las cocinas tras un mal plato. Y es que Yannick, el concursante eurofan y seguidor de la saga de Harry Potter, fue el elegido por los jueces para poner punto final a la competición, tras entregar un pollo de Bresse en vejiga en el que “todos los elementos están sin encajar”.

De esta forma, el concurso televisivo pierde al que, sin duda, ha sido uno de los aspirantes que más ha calado entre el público, pues Yannick ha tenido siempre una sonrisa en la boca, se mostraba divertido con sus compañeros, y si se lo pedían los jueces, hasta se marcaba un cantecito.

Aunque, en teoría, lo que mejor se le daba era la repostería, Yannick comenzó el programa de ayer con mal pie. Los jueces encargaron, por parejas, hacer una tarta nupcial con unas características concretas: sin azúcar, vegana, sin gluten… Yannick tenía el poder de asignar las tartas a sus compañeros, por haber sido el mejor de la semana anterior, pero no supo sacarle jugo a esa ventaja. Para sí se quedó la tarta sin azúcar, y la elaboró con Amelicious, concursante de la temporada anterior, que regresaba como invitada. Fue un desastre, con el bizcocho crudo, y con el centro del pastel sin bizcocho y solo con relleno. A sus compañeros no les fue mucho mejor, y solo Luismi y Jokin entregaron un pastel decente.

La prueba en exteriores estuvo muy movida. Pepe Rodríguez y Jordi Cruz ejercían de capitanes, pero a ciegas, para demostrar que se puede organizar un cocinado hasta sin estar mirando cada uno de los detalles. Durante el desarrollo de la misma, algunos aspirantes se sintieron señalados por los jueces. Vero, por ejemplo, acabó llorando. “Jordi me ha metido mucha caña y encima lo está disfrutando, que es lo peor”, lamentó. Claudia también estaba disconforme con el trato recibido, igual que Yannick, que no recibió de buena gana el delantal negro. Cuando los jueces le preguntaron qué opinaba, respondió: “Si tú lo dices lo acato. De momento soy aspirante, no juez”.

Así, a la prueba de eliminación llegaron Verónica, María Lo, Yannick y Claudia, y solo María consiguió entregar un plato que dejase contento a los jueces. La elaboración era un homenaje al chef Paul Bocuse, un pollo de bresse en vejiga que Jordi Cruz también cocinó con los aspirantes, no sin cierta dificultad.

Yannick fue el eliminado, y dijo antes de irse: “Prefiero tomarme todo lo positivo que he ganado aquí, que centrarme en lo que no pudo ser”. “No todo sale siempre bien y no pasa nada, como persona nunca dejas de aprender. La cocina es muy bonita y me gustaría dedicarme a ella en algún momento”, finalizaba, antes de irse de las cocinas.

