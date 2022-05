La estrecha relación que unió al presunto estafador Ray Cazorla y la dircom de RTVE María Eizaguirre

En la vida no hace falta ser poderoso, sino parecerlo. Algo que aprendimos con la historia de Anna Sorokin, la falsa estafadora que engañó a las élites neoyorquinas haciéndose pasar por una rica hederera alemana. Una filosofía de vida, la de finge lo suficiente hasta que consigas convencer a todo el mundo (fake it until you make it), que ha estado siguiendo durante los últimos años Ray Cazorla, un exguardia civil canario que ha sido imputado por estafar presuntamente hasta dos millones de euros a inversores, empresas y organismos públicos a los que engañaba con falsas promesas de proyectos megalómanos.

Cazorla creó todo un entramado de galas benéficas, premios, fundaciones y universidades ficticias con el objetivo de engatusar a estas víctimas. Lo consiguió tras haberse creado todo un personaje, vendiéndose como uno de los cinco hispanos más influyentes de EE.UU., como asesor de Barack Obama, Joe Biden o Hillary Clinton, candidato al premio Nobel de la Paz u Observador internacional de la ONU.

Gracias a este currículum, Cazorla se ganaba la confianza de sus víctimas proponiéndole asistir a galas benéficas, donde podrían codearse con la jet set. El canario pedía 2.000 euros por asistir a la gala y hasta 50.000 por cada uno de los galardones. Tras engatusarles, presentaba a sus víctimas proyectos megalómanos sumamente rentables a cambio de una 'pequeña' aportación y que se avalaban con cifras falsas. Promesas que no se cumplían.

Para forjar este personaje, Cazorla necesitó a los medios de comunicación. Desde locales a regionales pasando por nacionales. Periódicos, radios y, por supuesto, televisiones. Una de ellas fue RTVE, la televisión de todos. Allí el guardia civil consiguió convencer a algunos de sus profesionales para que sus logros y actos benéficos tuvieran un hueco en la escaleta de sus programas.

Entre los profesionales de la Corporación con los que Cazorla tuvo trato en algún momento se encuentran nombres como Sergio Martin, Juanma Romero, Lucrecia, Julio Somoano o Nieves Álvarez. No obstante, con quién mantuvo una relación mucho más estrecha y cercana fue con la actual Directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre.

Durante el año y medio que ambos mantuvieron relación profesional, Cazorla apareció al menos en dos programas de La 1 y en otro del Canal 24 Horas, del cual Eizaguirre era editora, así como ser premiado por la fundación de la que la periodista es embajadora de honor. Por su parte, la periodista logró ser premiada en ese tiempo por una fundación del exguardia civil, presentar algunos de sus actos o publicar un libro con su editorial que le llevó de gira promocional por distintos medios de comunicación cuando era candidata a la presidencia de RTVE.

Pero, vayamos al principio de esta historia. Eizaguirre y Cazorla se conocieron en la embajada de EE.UU. en Madrid en una fecha sin concretar allá por 2019. Por entonces ella era editora del Canal 24 Horas después de haber pasado por la segunda edición del Telediario y del Telediario Fin de Semana, mientras que el nombre de él llevaba varios años sonando en los medios como un importante filántropo.

De hecho, Juanma Romero le entrevistó en el programa Emprende del Canal 24 Horas un 14 de mayo de 2018, tal y como recoge el periodista en Twitter. La entrevista, sin embargo, ya no está subida a la web de RTVE Play. Es la única de aquellas fechas a la que no se puede acceder. Romero había sido premiado meses atrás por Cazorla en la I Cumbre de Excelencia Empresarial de Murcia con el premio Excelencia en la Promoción del Emprendimiento 2017.

La siguiente vez en la que Cazorla aparece en la radiotelevisión pública es en marzo de 2019. Entonces, en el programa de La tarde en 24 horas se recogía la noticia de que el canario había sido el primer europeo en recibir el galardón de Embajador de la Paz por la Organización de las Américas de las Excelencias Educativa.

El Canal 24 Horas recoge el premio a Embajador de la Paz a Ray Cazorla

Según recogen medios colombianos, esta es una entidad especializada en homenajear a cientos de académicos con pomposos títulos como embajadores de paz y doctoris Honoris Causa en ceremonias en lujosos hoteles a las cuales puede participar cualquiera a cambio de unos dólares.

Sólo unos días después, el 2 de abril de 2019, la ICL Foundation, de Cazorla, anunciaba que Eizaguirre sería la presentadora de la New York Summit, que se celebraría el 20 de noviembre en la ciudad estadounidense. Entre otros, en la gala se premiaría al cantante Carlos Baute, que por aquellas fechas sonaba en el Canal 24 horas por haber alcanzado 50 millones d views con ‘Quién ese ese'. “Esta tarde ha sonado en 24 Horas el mejor artista latino de New York Summit 2019”, tuiteaba la periodista.

Tan sólo unas semanas después, a finales de mayo de 2019, Cazorla era entrevistado en el Canal 24 Horas, del que recordemos Eizaguirre era editora, en el programa Conversatorios en Casa de América, de Julio Somoano. Amigo personal de la periodista, el que fuera director de Informativos de TVE de junio de 2012 a octubre de 2014 nombró a Eizaguirre editora del Telediario Fin de Semana nada más tomar posesión del cargo. Aquella entrevista de Somoano a Cazorla ha sido borrada de la web de RTVE. Se da la circunstancia de que es la única entrevista de este programa a la que se no se puede acceder.

Preguntada por ello, Eizaguirre explica a este medio que ella tomó la decisión de borrar esa entrevista, “junto a otras personas”, después de que descubriera que “esta persona decía una serie de cosas que se comprobaron que eran falsas” y porque se le había hecho una entrevista “por un currículum que no era real”. A pesar de ello, a modo de un fé de errores como se ha hecho en otras ocasiones, desde RTVE no se informó a los espectadores de que se había retirado dicha entrevista ni se informó de que se había entrevistado a un personaje con un currículum falso. En todo este tiempo, la radiotelevisión pública tampoco se ha hecho eco de la imputación de Cazorla. Según Eizaguirre, “esa pregunta habría que trasládarsela a la dirección de informativos”, pero que igual se acabará informando en RTVE cuando se produzca el proceso judicial.

La directora de Comunicación y Participación de RTVE reconoce que “no tiene nada que ocultar” porque todo lo que ha hecho “ha sido absolutamente transparente” y que no se ha personado contra Cazorla “porque no tuve ningún intercambio de dinero. A mí no me ha estafado económicamente. Cuando tuve conocimiento y, nadie lo sabía, avisé a las personas que le conocían antes de que saltara de todo esto”. No obstante, no lo denunció ni lo hizo público en redes sociales.

Ya a mediados de junio de 2019, Eizaguirre firmaba una entrevista en el diario 20 minutos a Cazorla en el que el canario decía que "Precisamos de nuevos modelos de liderazgo, formados en valores" y la periodista recordaba que “el New York Summit va a juntar en noviembre, por primera vez en el mismo escenario, a tres importantes familias: los Kennedy, los Mandela y los Luther King”. Esta entrevista también ha sido borrada.

Sólo unos días después, Eizaguirre recibía un premio de la Fundación Emerge, una organización de Sevilla que contó en aquella edición con el patrocinio de Cazorla a través de HAC Global. Para inscribirse en aquella cena benéfica había que hacer una contribución que iba desde 96 a 1.000 euros. La periodista de RTVE niega que en algún momento pagara por recibir este galardón. Este premio aparece en el perfil de Linkedin de la profesional en el apartado Reconocimientos y Premios.

Según se recoge en su web, la Fundación Emerge comparte los beneficios de su Gala con la ONG, Pozos Sin Fronteras, la cual comparte domicilo social con una consultora que comparte edificio en Ciudad Real con HAC Global y Business Cycle S.L, de Cazorla. Para colaborar en esta fundación hay dos tarifas: 30 o 50 euros al mes. "Todo lo recaudado va destinado a los recursos para conseguir que el desarrollo del talento humano sea posible", dicen en su web.

Ya en septiembre de 2019, la periodista presentaba en la Universidad Complutense de Madrid su Tesis Doctoral. Información y Televisión: la llamada «pena de Telediario». Además de a sus amigos Sergio Martín, Oriol Nolis o Julio Somoano, Eizaguirre también recoge su cariño y reconocimiento a Ray Cazorla, entre otros.

Inspirando a líderes comprometidos

La siguiente conexión entre Cazarola y Eizaguirre la tenemos en octubre de 2019. Entonces, el canario se autopublicaba el libro Inspirando a líderes comprometidos, a través de HAC Editorial, sobre su visión para cambiar el mundo. En la contraportada del mismo dice que "la revista Forbes le sitúa como uno de los cinco hispanos más influyentes de Estados Unidos. Ha trabajado y colaborado con el presidente Barack Obama, Bernardo Kliksberg, Kathleen Kennedy, Hillary Clinton, con el reconocido astronauta Michael López Alegría y con múltiples referentes mundiales en el campo de la política, los negocios y la actividad social". Recordemos que estas afirmaciones son las que utilizaba el exguardia civil para engatusar a sus víctimas.

La obra, sin embargo, es una recopilación de artículos donde Cazorla no firma ninguno, pero sí publica más de una veintena de fotografías con personalidades como Obama, el expresidente José María Aznar, el cantante David Bisbal o el chef Ángel León. Una gran carta de presentación en la que uno esos artículos titulado 'Ser líder y no morir en el intento' está firmado precisamente por María Eizaguirre, quién en algunas publicaciones incluso aparece como autora del libro. La periodista niega que sea coautora.

"A boss has the title a leader has the people" Os presento #InspirandoLíderesComprometidos. Un 📚 d @RayCazorla en el q escribo: "Cómo ser un buen líder y no morir en el intento". Todo parte de mi abuelo 👉 la grandeza del ser humano es pudiendo hacer daño , elegir no hacerlo. ✨

En la web de Eizaguirre, en el apartado 'Libros', Inspirando a líderes comprometidos tenía reservado un lugar importante con diversas fotografías de la presentación del acto. En ellas se pueden ver a la profesional junto a Cazorla o con su amigo, Sergio Martín, también periodista de RTVE y con el que firmó el libro Noticias, las justas. Y decíamos tenía, en pasado, porque toda esta información ha sido borrado de la web de Eizaguirre, que desapareció poco después de acceder al cargo de Directora de Comunicación y Participación de la Corporación pública. No obstante, BLUPER ha tenido acceso a dicha información. La periodista explica que decidió tomar distancia.

Ray Cazorla junto a María Eizaguirre y Sergio Martín.

Lo que no ha desaparecido es un comentario en Amazon en el que María Eizaguirre Comendador le daba cinco estrellas y decía que era "un libro absolutamente “inspirador”. Al leerlo descubres la importancia del liderazgo comprometido. Este libro de Ray Cazorla es un “manual” para quienes aspiran a liderar equipos. Una luz que ilumina el camino".

Comentario de María Eizaguirre en Amazon.

Por aquellas fechas, además, vemos que Eizaguirre y Cazorla coinciden en el evento 'Genocidio y Shoá: el deber de recordar' en el que se hizo entrega del premio HAC a la concordia a la ONG Polaca, Grodzka Gate.

Los NY Awards

Sólo un mes después de la publicación de este libro llegaba la 'obra maestra' de Cazorla: la gala New York Summit. En este acto, organizado por su empresa HAC Global y celebrado en un auditorio cedido por la ONG Fundación Ángel Orensanz, el canario consiguió reunir a un sinfín de personalidades como Rigoberta Menchu, Ndaba Mandela, nieto del expresidente sudafricano Nelson Mandela; Bernice King, hija de Martin Luther King; o Kathleen Kennedy, hija del senador Bobby Kennedy y sobrina del célebre presidente estadounidense John F. Kennedy, con la promesa de hacerles la entrega de un premio.

Gracias a estos nombres, el canario consiguió convencer a los asistentes para que pagasen 2.000 euros por su asistencia, con la promesa de poder realizar una presentación frente a inversores, asistir a la gala benéfica donde estarían dichas personalidades y un diploma que certificase que habían asistido a dicho acto. María Eizaguirre fue la encargada de presentar este acto, tal y como recogió 20 minutos.

Pero Eizaguirre no sería el único nombre ligado a RTVE que estaría en la gala. El Director de Programas y Nuevos Proyectos del Canal 24 Horas, Francisco Almoguera, también asistió al evento y posó en el photocall junto a Cazorla y su mujer Esther García Arbelo. El nombre de Almoguera ha saltado en los últimos tiempos a la prensa couché por su litigio judicial con su exmujer y padre de sus hijos, Carmen Borrego.

También estuvieron Sergio Martín y la modelo y presentadora de Flash Moda, Nieves Álvarez, que fue premiada por sus 25 años en el mundo de la moda. La madrileña, amiga personal de la actual dircom de RTVE, llevó un llevó un traje de chaqueta diseño por Juan Avellaneda, que curiosamente era galardonado hace unos días con el Premio Continuará, de RTVE Catalunya. Además, la Fundación Inspiring Girls, de la que Eizaguirre es embajadora de honor, también era galardonada como 'mejor Fundación Social'.

Otra de las premiadas fue Kathleen Kennedy, quién había firmado el epílogo de Ray Cazorla en el que Eizaguirre había colaborado, Inspirando a líderes comprometidos. Meses después, la sobrina de JFK también sería la prologuista del libro de la periodista de RTVE, 100 días en estado de alarma.

El acto, que apenas cuenta con visitas en YouTube, fue recogido ese fin de semana por el programa de La 1, Corazón, donde se hizo hincapié en el premio a Álvarez. "Recoger este premio en Nueva York es una noche llena de emociones", dijo la presentadora de Flash Moda ante las cámaras de la cadena.

También en Flash Moda, donde se habló de este evento como "el acontecimiento más relevante de EE.UU en español", una gala donde se dan citas las personalidades más relevantes. "Y esta ocasión la moda ha tenido también su protagonismo a través de nuestra presentadora y modelo", decía la pieza que también recogía declaraciones de Miriam González, fundadora de Inspiring Girls, que también fue premiada.

'Flash Moda' se hace eco de la NY Summit de Ray Cazorla

Más y más premios

Sólo unas semanas después de los NY Awards, Cazorla y Eizaguirre se reencontrarían en unos premios, en esta ocasión los Inspiring Girls, de los que recordemos es orgullosa embajadora de honor la periodista de RTVE. Allí fue premiado Cazorla como 'hombre inspirador', Nieves Álvarez por su inspiración artística y la cantante Lucrecia Pérez por su inspiración educativa. La noticia, por supuesto, fue recogida por la web de RTVE en el apartado de Comunicación. Según Eizaguirre, en la Corporación se publican todos los premios que se entregan a profesionales de la casa.

Precisamente meses después, algunos de estos nombres volvían a coincidir en otros premios, los Alegría de vivir, que cada año impulsa Lucrecia "como homenaje a personalidades y entidades que destacan por su espíritu optimista y por su buen hacer profesional". En la edición de 2020, celebrada de manera online a finales de septiembre, premiaron a Cazorla por su Liderazgo Hispano, y en el apartado Liderazgo inspiracional a Eizaguirre, "periodista de los informativos de TVE y embajadora de honor de Inspiring Girl". La noticia, por supuesto, fue recogida por RTVE en su apartado de Comunicación.

🔈🏅 "𝐑𝐚𝐲 𝐂𝐚𝐳𝐨𝐫𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐞 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐨 𝐚𝐥 𝐋𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐳𝐠𝐨 𝐇𝐢𝐬𝐩𝐚𝐧𝐨"



Anoche se celebró, vía online, la entrega de los "Premios Alegría de Vivir",



Ray Cazorla, Presidente de ICL, fue uno de los galardonados de la noche



¡Enhorabuena! 🙌 pic.twitter.com/4xw6aty8N6 — ICL Foundation (@ICL_Foundation) September 30, 2020

Sólo dos meses después, Cazorla y Eizaguirre volvían a coincidir ya que el primero era el encargado de editar el libro de la periodista, 100 días en estado de alarma, con prólogo de Kathleen Kennedy. El canario, además, fue uno de los ponentes destacando que "este libro se iba escribiendo a la par que iba pasando lo que se contaba". La noticia fue recogida por el Canal 24 Horas, del que la periodista era editora.

La periodista revela a este medio que lo que se estipuló entonces es que lo que se cobraría sería por las ventas del libro. Esta empresa llamada Última línea, a nombre de Gonzalo Manuel Sichar Moreno, está en suspensión de pagos y es una de las que ha denunciado a Cazorla.

Dream big 🚀

Dream big 🚀

La presentación de "100 días en estado de alarma. La democracia confinada" en @Club_Siglo_XXI con Nicolás Redondo Terreros @juancostaspain , Consuelo Madrigal, @juanfmiranda , @RayCazorla y @paulagbarcena en @rtvenoticias

Gracias a este libro editado por Cazorla, Eizaguirre apareció en multitud de medios concediendo entrevistas por aquellas fechas, justo cuando era candidata a presidir RTVE. Entre otras cosas, la periodista aprovechó estos espacios para criticar que “el Gobierno ha colonizado los informativos para acabar con la pluralidad”.

"Se han inventado comités de expertos, informes de la John Hopkins, la prensa internacional ha llegado a publicar que el presidente de Gobierno español mentía, el Financial Times dejó de hacerse eco de los datos que daba al Ministerio de Sanidad acerca de nuestros fallecidos porque consideraba que no se ajustaban a la realidad... Esto no es una opinión mía, es así, los datos están ahí", decía por entonces Eizaguirre a este periódico.

Nuevos premios

Los nombres de Cazorla y Eizaguirre dejan de estar unidos desde entonces y cada uno emprende caminos diferentes. Mientras la periodista es nombrada Directora de Comunicación y Participación de RTVE a finales de mayo de 2021, Cazorla sigue organizando cenas benéficas.

En una de ellas, la NY Summit 2021, que se traslada hasta Marbella en noviembre, Cazorla premia a MasterChef. El jurado formado por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo Nágera acuden a recoger el galardón, aunque Eizaguirre se mostró contraria a ello.

Sólo unos días después, a mediados de diciembre de 2021, es Eizaguirre la que recibe un galardón. Se trata del Premio al Lujo de la Opinión en la Televisión por La Gran Consulta en RTVE. Estos galardones, los Luxury Advertising Awards, son concedidos por Gala Acción Social, una fundación presidida por María Casino del Pino que entrega diversos premios en actos como la Gala Publifestival, Smile Festival, Gala Luxury Awards o Premios Latino. El premio a Eizaguirre fue entregado por la cantante Lucrecia y la noticia, por supuesto, fue recogida por la web de RTVE. El departamento de Comunicación también mandó una nota de prensa a los medios, con fotografías de Eizaguirre.

En un primer momento, el logo de RTVE aparecía como uno de los colaboradores en la web. Sin embargo, la dirección de la Corporación mandó a retirarlo. Este medio ha preguntado a la Corporación si en algún momento pagaron por este galardón, ya que para acreditarse hay que pagar 695 euros por cada pieza y cada categoría ganadora. Eizaguirre lo niega. No obstante, estos premios lograron que Comunicación de RTVE mandara una nota a los medios.

El logo de RTVE en los Luxury Awards.

Hace tan sólo unas semanas, los Premios Alegría de Vivir, de Lucrecia, concedían el Premio de Comunicación Ciudadana a La Gran Consulta de RTVE y, en nombre de María Eizaguirre, recogía el premio su amigo y director de RTVE Catalunya, Oriol Nolis. La noticia, por supuesto, era recogida por la web de RTVE y el departamento de Comunicación mandaba una nota a los medios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucrecia Oficial (@lucreciaagua_)

También se concedía el Premio Festival al Benidorm Fest, la nueva preselección española para Eurovisión y en la que Eizaguirre había tenido un papel relevante. Recogió el premio su amiga personal y responsable de la delegación española en el certamen, Eva Mora.

Además, el galardón al Magacín de Moda recaía en el programa de La 1 Flash Moda. La noticia, como no podía ser de otra forma, fue recogida por el programa. "La presencia viene dada por toda la importancia que tien este año para RTVE, con La Gran Consulta, liderada por nuestra querida María Eizaguirre, Eurovisión", decía la cantante Lucrecia.

Lucrecia habla de María Eizaguirre en los Premios Alegría

Días antes, los Premios Radio Televisión, también organizados por Gala Acción Social, de quien es presidenta María Cansino del Pino, volvieron a premiar a Eizaguirre con el Premio a la Mejor Iniciativa en Comunicación Ciudadana por La Gran Consulta. También a Juanma Romero, Director y presentador del programa Emprende, del Canal 24 horas de RTVE, por su Trayectoria. La noticia fue recogida por el canal informativo de RTVE, pero no por Comunicación.

La fundación Gala Acción Social destina sus recursos a becas de formación valoradas en 200.000 euros a realizar en programas formativos impartidos online por la Escuela de Negocios Campus Universitario Europeo, propiedad de Cansino del Pino y con domicilio social en un piso de Fuengirola. Eso sí, hay que pagar 295 euros por la Expedición del Título.

Según su web, los importantes beneficios y ventajas que se obtienen acreditándose son "la inclusión del premiado en el ranking de los Premios Radio Televisión, una beca de formación, un laurel de ganador, promoción del premiado, invitaciones VIP para la gala y estatuilla del premio".

También en este 2022, en los Premios Smile Festival, se otorgó el Premio a la Artista más Polifacética y Alegre a Lucrecia, amiga personal de María Cansino. La cantante también presentó meses antes los Premios Empresa Social, de la citada fundación. Además, el próximo 17 de mayo otro festival de esta institución, el Publifestival, otorgará a Eizaguirre el Premio a la Mejor Iniciativa en Comunicación Ciudadana, por La Gran Consulta.

Más protagonismo

Al contrario que sus antecesores en la Dirección de Comunicación como María Escario, Manuel Ventero o Alfonso Nasarre, que abogaron por la discreción y apostar por un segundo plano a la hora de realizar sus funciones, Eizaguirre ha olvidado que el periodista no debe ser el protagonista de la noticia y ha optado por un absoluto protagonismo desde que accediera al cargo en mayo de 2021.

Esta vasca de 45 años, que fue puntuada por el Comité de Expertos en el puesto número 6 entre las 20 personas candidatas para presidir RTVE, ha visto en su cargo un filón para promocionar su imagen. Así, presenta todas las ruedas de prensa de la cadena, posa con los equipos en dichas esas presentaciones, su nombre aparece en un lugar destacado en todas las notas de prensa o las comunicaciones en redes, o concede entrevistas a medios, algunas de ellas a su petición.

Tanto es así que, según le consta a BLUPER, tanto el equipo de Cuéntame cómo pasó como los fotógrafos acreditados mostraron su sorpresa cuando la propia Eizaguirre se sumó a Imanol Arias y Ana Duato para cortar la tarta del 20 aniversario de la longeva ficción. Por supuesto posó junto al elenco de la serie como si fuera una estrella más de la misma.

Y lo mismo ocurría este miércoles en la despedida de nuestra representante en Eurovisión, Chanel Terrero, antes de partir a Turín, cuando Eizaguirre intentó acaparar el foco en más de una ocasión. Entre los presentes fue muy comentado cómo la periodista no dudó en ponerse a bailar la canción después de que un grupo de invitados se lo pidiese. Después subiera a redes una fotografía de su rostro presidiendo la pantalla de los Cines Callao.

También resultó sorprendente que, por primera vez en la historia de Telepasión, la Directora de Comunicación de RTVE tuviera un importante papel en este especial navideño y la cadena pública mandara a los medios la foto de su participación, a la par de otras estrellas de la casa como Ana Obregón, Boris Izaguirre o la propia Nieves Álvarez, que protagonizó un número desde Benidorm.

Yop como vuelva a leer una mención más directa o indirecta al festivalucho europeo de segunda comparándola con el Festival de la Canción Europe ade Benidorm #BeFest el que quieres el que TÚ quieres

Y precisamente Benidorm ha sido otra oportunidad donde la periodista ha visto una gran oportunidad para promocionarse gracias al Benidorm Fest y la marca Eurovisión. Allí, por supuesto, Eizaguirre presentó todas las ruedas de prensa, dejando en su segundo plano a la jefa de delegación, cuya presencia a veces era inexistente. También se dejó querer por sus fans accediendo a posar en las fotos que le pedían después de viralizar su eslogan "el festival que quieres, el que tú quieres".

Además, tal y como revelamos en EL ESPAÑOL-Invertia, la alta dirección le dejó que se excediera en sus funciones hasta el punto de haber tenido algún que otro roce con la Directora de Contenidos Generales de RTVE, Amalia Martínez de Velasco. Esta directiva sería cesada finalmente hace algo más de un mes.

Tras aquello, en algo también completamente inédito en la historia de RTVE, como si de su representante se tratase, Eizaguirre decidió acompañar a Chanel en su gira por Europa en las distintas fiestas previas al Festival de Eurovisión que se realizan en distintas ciudades del Viejo Continente. A todas ellas, además del Festival de Eurovisión Junior en París y el Festival de San Remo, acudió acompañada.

Sus últimas polémicas en torno al Festival han sido su criterio a la hora de acreditar a los medios de comunicación y su decisión de realizar una charla con Chanel con la fundación de la que es embajadora de honor, la Inspiring Girls. “Sí, soy embajadora de honor desde hace años. Tiene una larga y dilatada trayectoria. Nos propusieron, evidentemente a través de mi, de hacer algo con Chanel, no habíamos tenido ninguna otra propuesta y nos pareció oportuno”, defendía ante este medio.

Esta fundación ha sido promocionada en los últimos años en multitudes de ocasiones a través de la televisión pública en programas como el Telediario, La tarde en 24 horas, Para todos La 2, o recientemente en Las Tres Puertas, o de radio como Solamente una vez o Por tres razones, en RNE, o Ellas Pueden, en Radio 5.

En cuanto a las acreditaciones, el departamento de comunicación de RTVE comunicó a los medios que serían muy limitadas y que sólo se concedería una por medio. Sin embargo, esto no ha sido así y ha habido un medio, que cuenta con varias entrevistas a Eizaguirre en su archivo e incluso una inocentada, que ha obtenido dos. El Confidencial, que se atrevió a cuestionarla durante el Benidorm Fest, se ha quedado sin ella.

Doctora en Periodismo por la Universidad Complutense tras su tesis La llamada "pena del Telediario", el gran proyecto de Eizaguirre como directora de Comunicación de RTVE es La Gran Consulta, ese mismo tan premiado por las asociaciones que hemos descrito. Esta campaña transmedia lanzada por RTVE para conocer cuál es la radiotelevisión pública que quiere la gente y la función que los ciudadanos esperan de ella, recorre España desde el pasado septiembre con un estudio móvil. Desde entonces ya ha visitado más de 60 ciudades.

Allí, Eizaguirre presenta un programa en el que entrevista a distintas personalidades. Entre ellas, por supuesto, algunos nombres que tiene relación con la periodista como Jaime Malet, el presidente de la Cámara de Comercio de EE. UU. en España; la filántropa Bisila Bokoko, el diseñador Juan Avellaneda o la modelo Nieves Álvarez. Entre los 1,9 millones de suscriptores que tiene RTVE en Youtube, La Gran Consulta apenas cuenta con 2.000 visualizaciones de media y ha recibido sólo 115.000 respuestas.

