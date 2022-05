‘Cuéntame’ se disculpa con Ramoncín por un chiste que hizo sobre él en el último episodio

El cantante Ramoncín está en el ojo del huracán. La pasada semana, la serie Cuéntame cómo pasó hizo mención a su persona en uno de sus diálogos, algo que no le sentó nada bien, y ha hecho tanto ruido como para que le pidan perdón desde las redes sociales de la ficción. “Dile que echas de menos a la niña y le pides perdón. Aunque no sepas por qué. Los hijos terminan agradeciendo. Pero cuando ven estas cosas se enrarecen y luego de mayores salen… mira Ramoncín”, fue la frase del guion del capítulo 400 que hizo estallar al artista madrileño, quien consideró que es “inadmisible” ese chiste sobre su persona.

“El problema no soy yo, sino las personas que ya no pueden defenderse y a quienes se ha señalado como incapaces para criar y educar en condiciones a su hijo, nieto, sobrino… Ese comentario se queda ahí ad aeternum y lo verán millones de personas. Es muy injusto”, lamentó Ramoncín en sus redes sociales, en referencia a Cuéntame cómo pasó.

En un amplio escrito, en el que incluso menciona el artículo número 18 de la Constitución Española en el que se establece el “derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, Ramoncín explica que “el Ramoncín de 1994 es una persona de 39 años, padre de dos hijas de 19 y 14 años y de un bebé de 4 meses, en un entorno familiar inmejorable, estructurando y basado en la buena educación y el respeto a los demás. Ese Ramoncín ya había grabado más de una docena de discos, premiados con oros y platinos y en esa época había logrado vender más de doscientos mil discos dobles de un directo, tenía escritos varios libros y en aquel momento recibió el ‘Libro de oro’ de la editorial ‘Temas de hoy’ por el diccionario de jergas que publicó el año anterior y ser el más vendido de su colección, un best seller del que Umbral dijo que Ramoncín ha escrito él solo un diccionario que tenían que haberlo hecho varios académicos aplicados”. Por ese currículo, no entiende que se diga eso de “mira cómo ha salido” en una línea de la serie.

En su texto, Ramoncín se preguntaba “qué clase de estupidez “creativa” os ha llevado a caer tan bajo para escribir, grabar y difundir un menoscabo tan despreciable hacia mí y mi familia. De dónde ha salido la idea de que esa chuscada hiriente le sirve al guion para darle algún lustre. Habéis caído en la gracia miserable de mencionar a un “famoso” para meterle el dedo en el ojo y eso, además en un medio público es inadmisible”. Además, recordó que en 1994 él llevaba años luchando por los derechos de los guionistas y sus retribuciones.

Para firmar la paz, a través de las redes de Cuéntame cómo pasó se le ha pedido una disculpa, haciendo hincapié en que Antonio Alcántara no conoce la trayectoria del artista, y que por eso lo mencionó. Según han aclarado, lo expresado por el personaje de Imanol Arias es “un chascarillo hecho desde el personaje de un señor de los 90 que en absoluto conocía tu impecable vida profesional y familiar, aunque no se perdiese ni un programa de Lingo en La 2”. “Nosotros, la serie, Grupo Ganga y todo San Genaro, sí que somos conscientes de tu carrera y tu gran labor profesional y personal y siempre te hemos considerado parte de la historia de España y de nuestra familia, por lo que queremos enviarte todo nuestro cariño y nuestras disculpas si te han ofendido las palabras de Antonio Alcántara ❤️”, terminaba el texto. Una disculpa que Ramoncín ha aceptado, no sin añadir que “cuando el daño viene de quien aprecias duele más” y que “jamás me voy a callar algo que vaya contra mis creencias y mi forma de entender la vida”.

