Marc Calderó sustituye a Sonsoles Ónega en 'Ya es mediodía' tras dar positivo en coronavirus

Este martes día 3 de mayo, Sonsoles Ónega, habitual presentadora de Ya es mediodía, no ha podido acudir al plató de Telecinco tras dar positivo en Covid. Marc Calderó ha sido el encargado de sustituir a la periodista, revelando el motivo de la ausencia de Sonsoles, nada más comenzar el formato. "Ya me ven aquí sentado, hoy presento el programa porque nuestra querida Sonsoles Ónega ha dado positivo en coronavirus".

Todo apuntaba a que la presentadora reaparecería en su programa con total normalidad después de pasar unos días de descanso junto a su familia, coincidiendo con el Día de la Madre, motivo por el cual, Sonsoles se despedía de su audiencia el pasado viernes.

Pero contra todo pronóstico y ante la sorpresa de los televidentes, Marc Calderó comenzaba el programa y anunciaba que él sería el encargado de presentar el programa en sustitución de su compañera Sonsoles, programa que también presentó en el día de ayer, debido a la festividad de la Comunidad de Madrid. Tras dar la noticia, pedía a la audiencia que no se preocupara, que la presentadora de Ya es mediodía y Ya son las ocho se encontraba "fenomenal" y que no sentía síntoma alguno."No se preocupen que ella está fenomenal, no tiene ningún síntoma".

Además, ha querido mandarle un emotivo y cariñoso mensaje a la conductora del programa, en nombre de todo el equipo de Mediaset que forma parte este formato de Unicorn Content: "Desde aquí te mandamos un beso enorme de parte de todo el equipo, sin ti este programa no es lo mismo". Aunque por el momento, Ónega no ha reaccionado ante esta noticia, que conocíamos poco después de la 13:30 del mediodía, justo cuando comenzaba el programa.

Como cada día de la semana, Ya son las ocho cuenta con su hueco en Telecinco después de Sálvame, programa que también es presentado por Sonsoles Ónega, por ello, esta inesperada noticia también va a afectar al formato nocturno de Ya es mediodía. Tal y como ocurrió durante algunos días de Semana Santa, Verónica Dulanto será la encargada de sustituir a la periodista en el magacín de noche. La ausencia de la presentadora de Telecinco terminará cuando esta de negativo en un test de coronavirus, pudiendo así volver a ponerse al frente del programa habitual de Telecinco.

