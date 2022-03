Quién es Sol Macaluso, la periodista que informa de la invasión rusa en Ucrania para Mediaset

Sol Macaluso se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la cobertura de la invasión de Rusia a Ucrania. La periodista es la encargada de trasladar a España la última hora del conflicto, conectando con distintos programas de Mediaset. Aunque comenzó ejerciendo su trabajo desde Kiev, la escalada de violencia y la intención rusa de conquistar la capital ha obligado a la joven a huir hacia la frontera con otros compañeros, un camino que también ha narrado ante las cámaras.

La crudeza del relato de Sol y su incontenible emoción al desvelar algunas de sus vivencias le han granjeado la empatía y el cariño de un público que, a través de los ojos de la reportera, contempla con el corazón en un puño lo que está sucediendo al este de Europa.

El impecable trabajo de Macaluso en Ucrania ha despertado, además, el interés por ella, pues hasta ahora no era una cara habitual en Mediaset ni en la televisión generalista española. Por ello, muchos espectadores se preguntan quién es Sol Macaluso.

Nacida en la localidad bonaerense de Olavarría, Sol se licenció en Periodismo por la Universidad del Salvador en 2019, aunque realizó uno de los cursos de la carrera en la Universidad de Pensilvania.

En marzo de 2020, pese a la alarma mundial por la pandemia del Covid-19, la joven decidió mantener su plan de mudarse a España. Así, se trasladó a Madrid, ciudad en la que ya había residido varios años previamente, también durante sus estudios.

Desde la capital española la periodista hizo sus primeros trabajos para la televisión, cubriendo para canales argentinos acontecimientos tan importantes como la última hora sobre la pandemia, la nevada histórica por la borrasca Filomena o la explosión en un edificio de la calle Toledo.

En los últimos meses, Macaluso ha trabajado como freelance para televisiones españolas y argentinas. De hecho, en esta semana de conflicto entre Rusia y Ucrania ha trabajado prácticamente sin descanso, ya que además de Mediaset también trabaja para Telemundo Miami, Televisa México y TN Internacional, convirtiéndose así en una de las voces hispanas con más presencia en las noticias sobre la invasión de las tropas de Putin.

Inquieta, amante del deporte y apasionada de su profesión, la joven se muestra abierta a los horizontes profesionales que puedan surgir. "Estoy dispuesta a reubicarme por trabajo si hiciera falta y siempre lista para nuevos desafíos", escribe en su perfil de LinkedIn.

El idioma no será una barrera para Sol Macaluso en sus nuevas experiencias, pues la periodista habla fluidamente italiano e inglés. Además, sabe defenderse en portugués y francés y está aprendiendo algo de chino.

En las últimas horas, la reportera ha conmovido a la audiencia al contar para El programa de Ana Rosa su dura experiencia desde Ucrania. "Nos acercamos a la frontera, lo cual indica que la familia de mi camarógrafo y mi guía cruzan y ellos se quedan aquí", lamentaba la argentina.

Según contó entre lágrimas, su guía pidió al equipo que se llevara a su hija de 17 años, ya que él debía permanecer en Ucrania para unirse al frente. "Es mi familia ahora, ahora es mi hermana", aseveró ante la pregunta de si finalmente se encargaría de la joven.

En una entrevista para Outdoor, la periodista confiesa que es la primera vez que se enfrenta a una situación tan complicada. "Sé que puedo tener errores o que no lo haga de la manera más profesional siempre, pero juro que estoy intentando hacerlo lo mejor posible", afirma. Además, asegura que hay imágenes que no se puede "quitar de la cabeza" y reconoce que su familia vive con angustia estos días. "Cada minuto que tengo libre les hago videollamadas tanto a ellos [sus padres] como a mi hermana en el grupo del chat que tenemos para que me vean que estoy bien porque no es lo mismo decirlo a que te vean", relata.

