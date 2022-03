La segunda vida de 'Entrevías': triunfa en diferido con 400.000 espectadores de media

Se jugaba mucho Telecinco con Entrevías, la primera serie que estrenaba sin haber pasado antes por una plataforma de streaming de pago desde enero de 2020, concretamente desde Vivir sin permiso, ficción también protagonizada por José Coronado.

La principal cadena de Mediaset España no pasaba (ni pasa) por su mejor momento de audiencias y el triunfo de la serie producida por Alea Media (Patria) se antojaba vital para intentar remontar sus datos y poder reducir su distancia con Antena 3, que ya lleva cuatro meses consecutivos ganando.

Según el consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, esta forma de programar la serie les servía además para experimentar "cuánto le da o le quita" a una ficción que se emita en una plataforma de streaming, ya que en las últimas ocasiones no les había beneficiado.

Pues bien, a juzgar por los datos de audiencia, esta fórmula a petición de Netflix, la plataforma donde se podrá ver después completa la serie, ha sido totalmente acertada. Y es que la ficción ha conseguido triunfar tanto en abierto como en diferido.

Según el informe GECA, Entrevías es actualmente la serie española más vista de la televisión con una media en sus cuatro episodios del 17,3% y casi 1,9 millones de espectadores. Alcanza además el 20% en target comercial y un 22,3% entre los espectadores de 25 a 34 años.

Pero, además, en su segunda vida en el diferido, ha conseguido liderar el ránking en el mes de febrero con una media de 420.000 espectadores, lo que llevaría su dato final hasta los 2,3 millones de espectadores. Su mejor dato hasta la fecha sería el de su estreno al sumar 465.000 espectadores más.

Informe de GECA.

Como ya contamos, a esta segunda vida habrá que sumarle una tercera ya que, al igual que Vivir sin permiso, la serie podrá verse completa en Netflix, aunque de momento sin una fecha concreta. "Hemos hecho muchos acuerdos con plataformas que han estrenado las series antes. Pero a Netflix le interesaba esta fórmula", explicó Vasile.

"Lo importante era cuadrarla desde el punto de vista empresarial. Si las cosas no cuadran, no cuadran y se quedan en un sueño o fracaso empresarial. No creo que pasar por una plataforma tenga un efecto muy grande sobre el resultado de una serie", añadía el italiano.

Primer éxito en ficción en dos años

Con estos datos, Mediaset España consigue así su primer 'éxito' en ficción en dos años. Y es que desde Vivir sin permiso, todas las series que se han estrenado en Telecinco (después de su paso por plataformas de streaming) han terminado siendo relegadas al late night o a Cuatro.

La coproducción hispano-italiana Lejos de ti llegó a Telecinco al principio de la pandemia del COVID convenciendo a un escaso 11,8% y 1,7 millones de espectadores; Madres. Amor y vida llegó en septiembre de 2020 con una media de un 8,9% y 814.000 espectadores, lo que le hizo ser relegada primero al late night y luego a Cuatro; Besos al aire apenas convenció a un 9,1% y 1.128.000 espectadores; y Caronte se estrenó directamente en Cuatro con un 4,9% y 618.000 espectadores.

Tampoco le fue mejor a las continuaciones de El Pueblo, Señoras del (h)AMPA o La que se avecina. La primera de ellas despidió su segunda temporada en late night cayendo a un 7,8% y 854.000 espectadores, la segunda con un 3,3% y 249.000 espectadores en Cuatro, y la tercera cerró su a un 13,7% y 1.580.000 espectadores, su peor dato histórico.

