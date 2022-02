¿Quién es Selu de Cádiz, el chirigotero que acude esta tarde como invitado a ‘Pasapalabra’?

El Carnaval se convierte en una de las protagonistas esta tarde en el concurso Pasapalabra, de Antena 3. Y es que el presentador Roberto Leal dará la bienvenida, en calidad de invitado, a varios famosos, y uno de ellos, en concreto, es uno de los máximos exponentes de esta fiesta en Andalucía. Hablamos de José Luis García Cossío, El Selu.

No será el único actor que eche una mano a los concursantes de Pasapalabra, que se viste de gala con ostentosos disfraces. Con él estarán esta última tarde del mes de febrero Rocío Madrid, Adriana Abenia y Manuel Bandera, quienes también se suman al programa. Todos ellos pondrán a prueba su rapidez visual, sus nervios y su cultura general en las diferentes pruebas del formato, como la ‘pista musical’ o la sopa de letras.

José Luis García Cossío, El Selu de Cádiz, nació en la Tacita de Plata en 1962, y está considerado uno de los máximos referentes del Carnaval de esta ciudad andaluza. Lleva componiendo más de 30 años, y salvo en contadas excepciones, la Chirigota del Selu se convierte en parte de lo mejor que se sube al Teatro Manuel de Falla. Sus personajes y sus pasodobles son una institución en Cádiz.

A lo largo de todos los años ha logrado cinco primeros premios en el COAC con 'El que la lleve la entiende' (1992), conocida popularmente como 'Los Borrachos', 'Con el sudor del de enfrente' (1993); 'Los Lacios' (1995), 'Lo que diga mi mujer' (2004), y 'Si me pongo pesao me lo dices' (2016). También cuenta con cinco segundos premios y seis terceros, entre otros hitos. No obstante, sus primeros pasos carnavaleros no los dio en una chirigota, sino con las comparsas.

Tiene un sentido del humor único, y eso le permitió unir su vida profesional a la de Jorge y César Cadaval, Los Morancos, para los que trabajó de guionistas en sus espectáculos. En Canal Sur les dio una sorpresa y desveló algunas de las vivencias que ha tenido con estos dos hermanos humoristas, que actualmente compiten en la novena edición de Tu cara me suena.

Más allá del Carnaval, El Selu de Cádiz ha trabajado en radio en el programa El pelotazo de el “Yuyu” en Canal Sur Radio. Y como actor ha intervenido en varias películas, entre las que se puede destacar el éxito del pasado verano Operación Camarón.

En octubre de 2021 anunció la creación de 'El Selu. El musical', producido por '16 escalones', fundada y dirigida por el humorista andaluz Manu Sánchez. Se trata de un espectáculo guionizado en el que alguno de sus personajes más carismáticos cobrarán una nueva vida.

