La dura historia de 'Alba' llega a Antena 3: "Un violador es un tipo normal que pasea por tu calle"

Alba llegará muy pronto al prime time de Antena 3. La serie original de Atresmedia, inspirada en la ficción tuca Fatmagül, está disponible en ATRESplayer PREMIUM desde hace un año y ha sido presentada este lunes antes de su emisión en abierto.

Esta producción de Atresmedia en colaboración con Boomerang TV cuenta con 13 capítulos de 50 minutos y tiene un reparto encabezado por Elena Rivera, que interpreta a la protagonista de la historia, Eric Masip, Álvaro Rico, Adriana Ozores, Pol Hermoso o Jason Fernández, entre otros.

"Es un proyecto muy especial y particular; una historia muy potente que llegará a mucha gente", ha expresado Montse García, directora de Ficción de Atresmedia, en la rueda de prensa de presentación. La directiva añade que el grupo audiovisual tiene la "necesidad de mostrar esta serie" al gran público, así como la "responsabilidad de dar visibilidad" al problema social que aborda esta historia.

Luis Santamaría, director ejecutivo de Boomerang TV Ficción, cuenta que la historia de Alba es "un conflicto tristemente universal". "Cuando surgió la posibilidad de adaptar Fatmagül, desde la cadena se nos permitió trabajar con la libertad de poder narrar las cosas desde nuestra realidad social", añade.

'Alba' muestra un problema social al que es necesario hacer frente. Atresmedia

Precisamente por el mensaje que lanza Alba, que comienza con la violación en grupo a la protagonista de la serie, Elena Rivera se muestra "muy contenta" de que la ficción se vaya a emitir en abierto. "Es muy importante que se vea", recalca la actriz, que confiesa que desde el estreno de Alba en ATRESplayer PREMIUM ha recibido numerosos mensajes de mujeres que han pasado por situaciones similares.

Para Rivera, rodar la escena de la violación grupal en esta serie ha supuesto uno de los momentos más duros de su carrera profesional. "Por primera vez me salió ese sentimiento de angustia solo de pensar que hemos hecho una representación, pero que esto ocurre en la realidad", confiesa.

'Alba' llega muy pronto a Antena 3

Ese sentimiento lo comparten Álvaro Rico, Pol Hermoso y Jason Fernández, que también han estado en la presentación de este lunes. "El momento después de la escena llegué a la habitación del hotel y tuve una noche muy complicada, lo pasé muy mal y le dije a Elena que había sentido cosas que me habían incomodado", revela Fernández, mientras que para Hermoso primó la sensación de vacío tras el rodaje: "No hay ninguna recompensa después de hacer algo así", explica.



Pero, si hay un mensaje que han querido expresar con esta interpretación es que el perfil de un violador no cumple ningún estereotipo de los que suelen mostrarse en ficción: "Cuando te hablan de un violador, parece que todo tiene que ir desde un punto maquiavélico, esa cosa americana que siempre hemos consumido, pero estos tipos circulan por la calle de mi pueblo y parecen tipos normales", comenta Álvaro Rico, que asegura que los violadores "pueden ser personas que se levantan, sacan a su perro, le dan un beso a su abuela y cuando salen por la noche les parece divertido hacer algo así".

Así es 'Alba'

Alba debe enfrentarse al cuestionamiento social y judicial tras sufrir una violación.

Alba es una joven sin miedo. Sin embargo, tras volver a su pueblo por vacaciones, una prometedora noche de fiesta se tiñe de tragedia cuando un grupo de chicos la agrede sexualmente. Al día siguiente, se despierta desnuda en la playa.

Un año antes, cuando dejó atrás su previsible vida, no podía imaginar que en la gran capital se reencontraría con Bruno, su vecino de siempre y por el que jamás se había interesado. Lo que separados por una simple calle nunca sucedió, se hace posible en una ciudad de cuatro millones de habitantes.

En un encuentro casual, tan improbable como mágico, Alba y Bruno se enamoran perdidamente. Nada podía separarles. Hasta esa noche fatídica.

Inexplicablemente, tres de los cuatro agresores, son los mejores amigos de Bruno. Pero cuando Alba descubre la identidad del cuarto hombre, el final de la pesadilla es, en realidad, el principio.

Sigue los temas que te interesan