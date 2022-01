La respetuosa y elegante actitud de RTVE con Luna Ki tras su repentino abandono del Benidorm Fest

RTVE no quiere echar más leña al fuego en el caso de Luna Ki y, a pesar de que la cantante ha caído en serias contradicciones respecto a las causas de su abandono del Benidorm Fest, la cadena pública ha preferido rebajar el tono de la polémica, pidiendo el máximo apoyo a la artista catalana y no entrando a detallar las verdaderas razones de su decisión.

"Es una decisión que ha tomado Luna Ki. Todos sus compañeros la respetan, le tienen cariño, comprenden las razones por las que ha tomado esta decisión, la cual se escapa de las manos de TVE. Lo importante es que el Benidorm Fest salga bien. La ilusión sigue siendo la misma. Ellos van a darlo todo en el escenario y el espectaculo continuará", ha comenzado diciendo la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, en la rueda de prensa con los siete participantes en la segunda semifinal del festival celebrada este lunes en la ciudad alicantina.

"La decisión se ha comunicado cuando la artista nos ha hecho esa petición. La forma en la que todos los artistas van a actuar y las condiciones en las que se hace el Benidorm Fest estaban claras desde el principio para todo el mundo. Ella y su equipo han tomado esa decisión y nosotros la respetamos. Son libres de querer o no participar", ha contestado al ser preguntada por qué Luna Ki hizo su comunicado minutos antes de subirse al tren para viajar hasta Benidorm.

"Con autotune no podía cantar. Ella presenta la canción, se habla de cómo va a ser esa representación y en un momento dado deciden que con la forma en la que se iba a proceder a la actuación, no le interesa o no les parece adecuado o no se ajusta a lo que creen que debería ser su actuación", añadía.

Las condiciones en las que se hace el Benidorm Fest estaban claras desde el principio para todo el mundo.

En cuanto al hecho de contar con otro artista que sustituyera a Luna Ki sobre el escenario, la directiva ha explicado que "se han analizado todas las opciones posibles y hemos considerado que esta era la viable. Todos saben la de horas que ha habido de trabajo detrás para poder organizar esto y, aunque parezca fácil poder traer otro artista, sinceramente no es tan sencillo. El sentimiento es un poco la solidaridad y el cariño del resto de candidatos. En estado lado no ha habido polémica o reproche".

Respecto a la posibilidad de que la artista actuara en el festival como invitada, Eizaguirre ha comentado que "la echaremos en falta. Pero una vez ha renunciado no es oportuno que eso se haga así. En el escenario tienen que estar los artistas que luchan por un billete y hay una serie de actuaciones que estaban cerradas y siguen manteniéndose".

Preguntados por este abandono, algunos de sus compañeros se han mojado. Marta Sango ha dicho que "es algo que no pienso mucho. Estamos concentrados en hacerlo bien. La filosofía es por y para la música", mientras que Gonzalo Hermida ha defendido que "estamos compitiendo contra nosotros mismos".

Por su parte, Rigoberta ha comentado que "cada uno toma la mejor decisión que puede en cada momento. Entiendo que si sabes que la meta final es Eurovisión y esa meta ya no existe, pierde sentido optar a ella. Pero el recorrido ya le ha valido la pena. Ha podido tener escuchas".

Mientras, Rayden ha dicho que "no podemos meternos en su piel ni tener derecho a proyectar una falsa empatía. Sentimos mucho que no pueda estar porque tiene una cancionciaca".

Los verdaderos motivos del abandono

Desde que este domingo Luna Ki anunciara que se retiraba del Benidorm Fest alegando como razón la de no poder utilizar ‘autotune’, han sido muchas las dudas que se han generado en redes sociales y medios de comunicación sobre los verdaderos motivos de su abandono.

La propia artista publicaba este lunes un vídeo en el que explicaba que se había presentado al proceso de selección del representante de España en Eurovisión porque no es un concurso de cualidades vocales "como puede ser Operación Triunfo o La Voz".

"Sí que se me había informado de que seguramente en Turín no hubiera podido usarlo (el autotune) en toda la canción", explicaba la artista antes de caer en una seria contradicción. "Pero en caso de haber ganado el Benidorm Fest e ir a Eurovisión representando a España hubiese tenido tres meses para adaptar la canción y hacer una versión sin autotune que me hubiese gustado. Pero esto resulta imposible a pocos días de los ensayos televisados".

Además, según el crítico musical Odio Omalley y ha podido corrobar BLUPER, que la realidad es que Luna Ki no necesita autotune sino otro software similar llamado Melodyne. Un sistema que, según describe Celemony.com, permite “ editar afinación, vibrato, volumen, componentes sibilantes, su longitud, el tiempo y los formantes de cada una. De esta manera, puedes mejorar de modo musical y directo la entonación, el fraseo, la dinámica y el timbre de una interpretación”.

Por ello, el crítico musical deja en el aire la posibilidad de que la cantante hubiese pedido a la organización que en su actuación se hubiese escuchado su pista de playback, y que fuese a eso a lo que TVE se hubiese negado, y no al uso del autotune. También dice que tanteó abandonar después de los ensayos, tras una prueba de sonido.

