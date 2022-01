El verdadero motivo por el que Luna Ki se ha retirado del Benidorm Fest

Este domingo amanecíamos con eurodrama. Y es que Luna Ki, la compositora e intérprete del tema 'Voy a morir', optaba por retirarse del Benidorm Fest, de donde saldrá elegido el representante de España en Eurovisión 2022. La razón: el no poder utilizar 'autotune', una tecnología de software de modificación vocal cuyo uso ha sido desestimado por normativa europea en el Festival de Eurovisión.

Luna Ki ha desestimado formar parte del proyecto de RTVE al considerar que su tema ha sido creado para ser interpretado necesariamente con la citada herramienta digital. Su retirada, que se comunicó a través de una nota en las redes sociales, se produce a tres días de la primera semifinal del festival, ha captado la atención de todos los medios de comunicación de este domingo.

El vasco Odi Omalley, creador de un portal de noticias sobre música con su propio nombre, ha arrojado algo de luz sobre esta salida, en la que el foco está puesto en Televisión Española y sus posibles trabas. Así, ha explicado que Luna Ki no necesita autotune sino otro software similar llamado Melodyne. Un sistema que, según describe Celemony.com, permite “ editar afinación, vibrato, volumen, componentes sibilantes, su longitud, el tiempo y los formantes de cada una. De esta manera, puedes mejorar de modo musical y directo la entonación, el fraseo, la dinámica y el timbre de una interpretación”.

En el caso de Luna Ki, no podría cantar en directo son Melodyne, mientras que el autotune se usa en directo para conseguir un efecto concreto si se tiene una cierta solvencia vocal. Recordemos que Luna ha sido de las pocas cantantes que prefirió no cantar en la rueda de prensa de Televisión Española sino que recitó su canción, según ella, como una poesía. Tampoco ha hecho una intensa promo cantando su tema en directo en eventos o conciertos, lo que hace a muchos dudar de su capacidad para interpretarla en vivo.

Según Odio Omalley, a Luna Ki le daría igual si Benidorm le permite o no cantar con autotune (las reglas pueden ser diferentes que las de Eurovisión), pero se aferra a este punto para “presentarse como una víctima”. Y deja en el aire la posibilidad de que hubiese pedido a la organización que en su actuación se hubiese escuchado su pista de playback, y que fuese a eso a lo que TVE se hubiese negado, y no al uso del autotune. También dice que tanteó abandonar después de los ensayos, tras una prueba de sonido.

¿Y para qué querría Luna Ki presentarse al Benidorm Fest y luego retirarse? Como estrategia de marketing para darse a conocer, y en ese sentido, Omalley recuerda que Luna Ki es hija de Ginés Górriz, el empresario que ideó la campaña de Albert Rivera desnudo en unos carteles electorales, y que, por tanto, es un experto en conseguir repercusión mediática. Luna se ha presentado como una artista joven, vinculada con los sonidos actuales, y ha dejado a Eurovisión como un Festival anticuado, que no se abre a las nuevas tecnologías. De todas formas, las bases para Eurovisión debería haberlas asumido antes siquiera de presentar su candidatura a TVE.

En el caso de que Luna Ki utilizando autotune hubiese ganado el Benidorm Fest habría tenido tiempo para hacer cambios que le permitiesen cantar en directo en Turín. En España hemos encontrado casos como el de La noche es para mí, de Soraya Arnelas en 2009, que en el Festival tuvo una intro diferente a la que conocemos de la versión de estudio. Rodolfo Chiquilikuatre tuvo que hacer más larga su canción y estirarla a tres minutos después de ganar Destino Eurovisión, e incluso le metió estrofas nuevas. Y yéndonos a la época de las orquestas, podemos recordar cómo la canción Hombres de Eva Santamaría cambió su base electrónica por unos arreglos orquestales que no jugaron muy a favor del resultado final.

Por su parte, la cantante ha subido un vídeo a YouTube a primera hora de la mañana de este lunes para explicar las razones de su retirada del Benidorm Fest. La artista ha confesado que se presentó al proceso de selección del representante de España en Eurovisión porque no es un concurso de cualidades vocales "como puede ser Operación Triunfo o La Voz".

"Aún así me presenté (...) Sí que se me había informado de que seguramente en Turín no hubiera podido usarlo (el autotune) en toda la canción. Pero en caso de haber ganado el Benidorm Fest e ir a Eurovisión representando a España hubiese tenido tres meses para adaptar la canción y hacer una versión sin autotune que me hubiese gustado. Pero esto resulta imposible a pocos días de los ensayos televisados".

Sigue los temas que te interesan