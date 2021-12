Diego Arrabal es retenido en Abu Dabi por fotografiar al rey emérito: "Hemos pasado miedo"

"Estamos muy cansados, llevamos varias noches prácticamente sin dormir, y con un poco de miedo en el cuerpo". Con estas palabras Diego Arrabal narraba su desventura en Abu Dabi, país hasta el que se había desplazado en compañía de un equipo del programa Viva la vida, donde colabora habitualmente, con la intención de fotografiar al rey emérito.

El veterano paparazi contó este sábado en el magacín que presenta Emma García qué le había sucedido en Emiratos Árabes a consecuencia de intentar conseguir material gráfico del rey emérito. Una situación muy desagradable que culminó en una retención por parte de las autoridades del citado país. Tal y cómo cuenta Arrabal, él y el equipo que le acompañaba fueron detenidos por seis miembros de la seguridad de Abu Dabi durante cuatro horas tras ser vistos fotografiando a Juan Carlos I. Una situación muy complicada en la que la misión de los agentes era eliminar cualquier tipo de imagen en la que apareciera el padre del monarca Felipe VI.

Emma García durante la conexión de Diego Arrabal con 'Viva la vida'.

"Nos dijeron que depositáramos los teléfonos y las cámaras. Y cuando nos los devolvieron ya no había absolutamente nada. Cogimos ele primer vuelo para salir de Emiratos Árabes", asegura el fotógrafo, que reconoce haber sentido miedo dado el marco legal existente en el lugar donde habita el emérito. "Yo me esperaba lo peor, porque son países complicados", afirmó Arrabal.

Dadas las circunstancias, Diego trató de resolver el entuerto de la mejor manera posible. Una intención que no contó con la colaboración del cuerpo de seguridad del que fuera jefe de Estado. "Entiendo que la seguridad de nuestro rey emérito hay que preservarla. Pero una cosa es eso, y otra que cuando ya saben que somos reporteros gráficos, que soy una persona conocida... Quien dirige eso es un escolta español llamado Antonio y yo escuche cómo a nosotros un policía de Emiratos Árabes nos dijo que si llamamos a la Embajada vamos a tener problemas. Me produce pena, porque no hizo nada al respecto", argumentó el colaborador del programa que presenta Emma García ante el asombro de sus compañeros.

Diego Arrabal dice sentirse orgulloso del trabajo que ha realizado en Abu Dabi pese al incidente.

Pese al infortunio, Diego Arrabal se siente satisfecho del trabajo realizado y alardea de su labor profesional. "Somos el único medio de comunicación a nivel internacional que ha entrado y 'violado' la gran seguridad que tiene el rey emérito. Hemos grabado ocho horas pero, en ese encontronazo con las medidas de seguridad de la isla, desapareció todo el material que teníamos grabado", confesó el malagueño, no sin antes concretar que no todos los documentos recogidos se habían esfumado tras la retención.

Al parece, y según cuenta Arrabal, un equipo de informáticos ha logrado recuperar el 40% de los documentos que habían sido borrados por las autoridades de Abu Dabi que le coartaron de libertad durante cuatro horas. Imágenes y vídeos en los que se puede ver cómo desarrolla su día a día el rey emérito tras su marcha de nuestro país.

