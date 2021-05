Diego Arrabal abandona 'Viva la vida': "Llegó el momento de la despedida"

Diego arrabal ha anunciado que deja Viva la Vida. El tertuliano dice adiós al programa de Telecinco tras casi cuatro años de colaboración, como así ha señalado a través de un pequeño comunicado en Twitter.

"Aún no me lo puedo creer. Tras casi cuatro maravillosos años colaborando para Viva la vida, el pasado día 16 de mayo fue mi último programa. Después de tantos retos profesionales y proyectos llegó el momento de la despedida", ha dicho.

Momentos después, el paparazzi volvió a utilizar la red social para aclarar que "en ningún momento me despiden de Viva la vida", como así habrían sugerido algunos usuarios. "Soy yo, exclusivamente yo, quien después de meditarlo mucho tomo la decisión de no seguir", ha explicado.

Quiero aclarar que en ningún momento me despiden de @vivalavidatele5

Soy yo, exclusivamente yo, quien después de meditarlo mucho tomo la decisión de no seguir. — Diego Arrabal (D.A) (@DIEGOARRABAL1) May 29, 2021

En Instagram, el colaborador ha sido algo más extenso en su despedida, pero sin dar nunca los motivos concretos que le han llevado a tomar esta decisión. "Aquí dejo amigos maravillosos con los que me gustaría seguir manteniendo el contacto. Me considero afortunado de haber colaborado con unos compañeros tan comprometidos. Por ello, me voy un poco triste porque os voy a echar mucho de menos, pero también contento por todo lo vivido y porque, estoy seguro, no podía haber tenido un trabajo mejor", ha escrito en la red social.

Hay que recordar que no es la primera vez que Arrabal anuncia su despedida de Viva la vida para regresar tiempo después. En octubre de 2020, el paparazzi abandonaba voluntariamente el programa de Emma García por razones personales.

Sin embargo, tan solo un mes después de este mensaje y de esta salida que parecía definitiva, el colaborador regresaba al espacio con motivo de las sorprendentes declaraciones que Kiko Rivera lanzaba contra su madre Isabel Pantoja en el especial Cantora: La herencia envenenada.