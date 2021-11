Una presentadora de Canal Sur se burla del término 'todes': "Yo voy con lo que diga la RAE"

Todos esos niños no binarios que crecieron con la presentadora Ana Ruiz en La banda del sur y, que no se sienten representados por el lenguaje actual, se habrán visto sorprendidos este pasado fin de semana cuando la sevillana decidía burlarse del término 'todes'.

Todo sucedía este pasado fin de semana cuando Ruiz daba inicio a una nueva entrega de Lingo, el mítico concurso que ha rescatado Canal Sur de la mano de Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana.

"Hola a todos y todas. Y no digo todes porque no está dentro de la Real Academia Española. Y yo, si rechazara su uso, yo con lo que diga la Real Academia Española, voy con ello. Es lo que me ilumina, me guía. A mí y a nuestros concursantes también", comentaba.

El máximo directivo de la Real Academia Española defendía el pasado año que si el llamado lenguaje inclusivo -por ejemplo, escribir o decir "todes" en vez de "todos" o "todas"- se impone entre los hispanohablantes, la RAE no tendrá más remedio que asimilarlo, pero aseguró que por ahora se trata de una extravagancia que no facilita la comunicación.

"Hablar de 'todes' es como hablar de ese pequeño juego de vocales que consistía en ir cambiando las vocales de una determinada frase", indicó. "No es posible mantener un discurso desdoblando permanentemente el masculino y femenino, es muy aburrido (...) Pero si algún día, todo el mundo habla de 'todes', las academias no tendrán más remedio que reconocer que así es", dijo.

Meses después, la institución habilitó el Observatorio de Palabras, en el que se ofrecen informaciones sobre nuevas palabras o acepciones que en un futuro podían incluirse en los diccionarios. Entre esos términos se encuentra el pronombre 'elle'.

"Es un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes", explica.

Hay que recordar que el Ministerio de Igualdad utilizó el término 'todes' en su última campaña del Orgullo LGTBI, defendiendo que es una expresión internacional del lenguaje inclusivo que no es desleal con los españoles ni discrimina. "Orgullo de todas, todos, todes. Por una España feminista y diversa", rezaba aquel eslogan.

Por su parte, Irene Montero defendió el uso del lenguaje inclusivo porque quiere "mandar siempre que pueda" el mensaje de que "existen" las personas no binarias, que no se sienten completamente hombres ni mujeres.

