El inesperado zasca de Sandra Barneda a Nagore Robles en 'El debate de las Tentaciones'

Aunque en un principio fueron muy recelosas a hablar de su relación en público, en los últimos tiempos Sandra Barneda y Nagore Robles no tienen problemas para hablar sobre ello en televisión, dado que ambas trabajan juntas en Telecinco.

A pesar de ello, colaboradores y espectadores se quedaron sin palabras anoche durante El Debate de las Tentaciones después de que Barneda sacara a relucir ciertos problemas habituales en su relación.

Todo comenzó cuando los colaboradores empezaron a criticar la actitud de Zoe por pedir disculpas una y otra vez a Rosario y la presentadora salió en su defensa. "Ha estado todo el rato diciendo lo siento, lo siento, lo siento".

"¡Es que a mí que me digas siete veces lo siento no lo sientes, no me vale!", interrumpió entonces Nagore, a lo que Barneda le espetó: "No, si ya lo tengo comprobado".

Esto provocó las risas del público en plató y dejó sin palabras durante un momento a Robles, que le dijo a su chica que "ya te la devolveré, ya. Te voy a decir una cosa, si Rosario es combativa, no sabéis cómo soy yo".

La cosa, sin embargo, no se quedó ahí y minutos después la presentadora de Sobreviviré echó más leña al fuego cuando Barneda le preguntaba que si después de la tormenta llega la calma o no. "En la isla sí", le picó Robles.

Según datos de Kantar, El Debate de las Tentaciones cayó anoche a su mínimo tras anotar un 9,9% y 1.053.000 espectadores. Fue superado por la turca Inocentes (11% y 1.063.000 espectadores) y quedó lejos de MasterChef Celebrity, que anotó récord de temporada con un 22,2% y 2.478.000 espectadores.

