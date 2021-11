El dardo de Bob Pop a Movistar al recoger el Ondas: “Me echaron porque les resultaba incómodo”

Este martes se entregaban los Premios Ondas 2020 y 2021, y uno de los profesionales que subieron a recoger un galardón fue el escritor y colaborador televisivo Bob Pop, creador de la serie autobiográfica Maricón Perdido de TNT. Y es que Maricón Perdido fue galardonada junto a Vota Juan en la categoría de Mejor serie española de comedia.

Bob ha trabajado muchos años en la pequeña pantalla de la mano de Andreu Buenafuente en el programa Late Motiv, recientemente cancelado, y por ello aprovechó su discurso para recordar cómo ese programa le permitió hacer la serie.

“Esta idea nació porque una noche conté una historia de mi adolescencia, de los chungos que me hostiaban en el pueblo por ser maricón, gordo y gafotas. Esa sección la vieron José Scaff y Guillermo Ferre y me llamaron para hacer una serie, y aquí estamos unos años después”, relató el autor de la novela Mansos, que dio las gracias concretamente a a Andreu Buenafuente y a todos sus compañeros de Late Motiv. “Muchísimas gracias y muchísima suerte”, les deseó Bob Pop, que entonces lanzó algunos dardos a Movistar +.

“Me hubiera encantado abrazarles y estar allí con ellos cuando salió la noticia de que el programa se acababa en diciembre, pero a mí Movistar+ me echó antes que a ellos porque les resultaba incómodo. Así que gracias, Movistar+”, decía el madrileño, que continuó dando las gracias a El Terrat, al equipo de la serie y a Candela Peña, “que es mi nueva madre postiza y que mola muchísimo, y a toda la gente. Esta serie está dedicada a todos, todas y a todes que no tuvieron el privilegio de poder contar su propia historia con su voz. A mí me dieron ese privilegio. Gracias”, dijo para terminar su discurso.

📽 @BobPopVeTV: "Esta serie está dedicada a todos, todas y todes que no tuvieron el privilegio de poder contar su historia con su voz, a mí me dieron ese privilegio"

🏆#Ondas2021





La crítica de Bob Pop llega justo después a la que realizó Facu Díaz en su canal de Twitch; el streamer aseguró que en Movistar + hay censura, pues se eliminan chistes del partido VOX por “miedo y servilismo a la extrema derecha, y la presencia de gente dentro de la compañía que responden a los intereses de la extrema derecha”.

Gravísimo lo que denuncia Facu Díaz sobre la censura de chistes únicamente de la extrema derecha en los programas de Movistar.

Un mensaje que ha sido ratificado por Javier Durán, subdirector de Late Motiv, que ha querido dar todo su apoyo a Facu Díaz, Bob Pop y a “los profesionales que aún siguen sufriendo la censura ultraderechista de Movistar +”.

Hola, soy Javier Durán.

He sido durante 2 temporadas subdirector de 'Late Motiv' y quiero ratificar en público las declaraciones de mis compañeros Facu Díaz y Bob Pop; y dar todo mi apoyo a los profesionales que aún siguen sufriendo la censura ultraderechista de@MovistarPlus

Hace tan sólo una semana, a pesar de ser un bulo alimentado por la ultraderecha, la cuenta de Twitter de la plataforma pidió perdón por un chiste en La Resistencia, en contraposición de David Broncano que criticó que nos "manipuladores asquerosos" utilizaran la muerte de una niña "para sus putos fines políticos".

Lamentamos profundamente el tratamiento de un asunto, que conectado con la tragedia ocurrida la semana pasada a las puertas de un colegio de Madrid, ha herido extraordinariamente la sensibilidad de numerosas personas.

