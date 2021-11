El dardo de Alexia Rivas a 'Socialité': "No son rigurosos, no me creo nada"

Alexia Rivas ha ocupado una silla este miércoles en la sección 'Fresh' de Ya es mediodía para comentar la última hora sobre la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno. La colaboradora ha aprovechado su presencia en el programa de Sonsoles Ónega para romper una lanza a favor de Rocío Flores y, de paso, lanzar un dardo envenenado al que fuera su programa antes de que estallara el 'Merlos Place', Socialité.

Todo ha ocurrido al hablar sobre la polémica de los carteles que aparecieron en Málaga hace unos meses con la cara de Antonio David y la palabra 'maltratador', unas fotografías con las que el programa de María Patiño ha especulado este fin de semana, asegurando que las habría pegado el propio ex guardia civil.

Ante esta acusación -la cual ha mantenido Patiño en Sálvame este miércoles- Alexia se ha posicionado a favor de los Flores: "Sin ser yo defensora de Antonio David, quiero decir una cosa. No me creo eso que han dicho este fin de semana de que él ha pegado los carteles", ha afirmado.

Alexia Rivas ha hablado sobre la separación de Antonio David y Olga en 'Ya es mediodía'. Mediaset

"Lo primero, porque no hay ninguna prueba, y cuando se acusa de algo tan grave lo primero es tener pruebas y enseñarlas, porque es un asunto muy grave", prosigue Rivas, que no ha dudado en cargar contra su antiguo programa. "Me parece muy bien que Rocío Flores emprenda medidas legales ante los programas que no son rigurosos", asevera.

Tras esa acusación, Rosa Benito le ha recordado que "dicen que hay cámaras y que lo han visto", pero Alexia ha insistido en su postura pidiendo "que saquen el vídeo".

"Es injusto que culpen a un señor de poner carteles, yo no me lo creo. Creo que eso sería ya de una mente muy retorcida, y más dejando a su hija que vaya a poner la demanda", ha comentado entonces la exmujer de Amador Mohedano, apoyando a su compañera.

"Exacto, que saquen las imágenes, las pruebas, de lo contrario yo no me lo creo. Cuando haya pruebas, todos nos los creeremos, mientras tanto yo no me creo nada", ha sentenciado Alexia Rivas, cuyo romance con Alfonso Merlos acabó dinamitando su vínculo laboral con Socialité y que, en vista de su actitud, no guarda ningún tipo de afecto hacia sus antiguos compañeros.

