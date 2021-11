Así terminaron las parejas de ‘La última tentación’: reconciliaciones y sonoras rupturas

Este miércoles Telecinco emitió la última entrega del La última tentación, reality spin-off de La isla de las tentaciones en el que seis parejas regresaron a República Dominicana para poner una vez más su amor a prueba delante de las cámaras.

Repasamos cómo quedaron las historias de amor tras las últimas hogueras.

Lucía e Isaac

Isaac le fue infiel a Lucía con Bela, una chica con la que ya había tenido algo anteriormente. En primer lugar, Lucía le dijo que descartaba continuar con él, mientras que Isaac también reconocía que necesitaba un tiempo para estar solo.

Sin embargo, como ambos contaron unos días atrás, pronto cambiaron de opinión y en la actualidad están juntos.

Alejandro y Mayka

Esta pareja tenía que resolver sus problemas de celos y de confianza. Ambos se desestabilizaron con la llegada del polémico Gonzalo Montoya, pero supieron apartar al de Gran Hermano de su relación. Han continuado juntos tras el programa, aunque ella ha tenido comportamientos que Alejandro no ha terminado de ver con buenos ojos. A pesar de esto han decidido empezar de cero.

Lester y Patri

Lester participó en La isla de las tentaciones 2 junto a su pareja Marta Peñate, pero una vez en la República Dominicana se enamoró de Patri. En su año y medio juntos han tenido problemas porque al parecer Patri tonteaba con Cristian, amigo de Lester.

La pareja terminó La última tentación junta, después de que ella le confesase lo enamorada que está, reconociendo sus fallos en el pasado.

Roberto y Andrea

Si bien en los casos anteriores el amor terminó triunfando, Cupido no ha acompañado a Roberto y Andrea en La última tentación. El programa propició que ella se reencontrase con dos hombres de su pasado, Óscar y Manuel, y hubo un evidente tonteo que terminó por enfadar a Roberto, que ya no tuvo marcha atrás después de que Andrea se dejase llevar con Manuel. Terminaron rompiendo, y coincidían en que no tendrían futuro juntos.

Christofer y Fani

Lo de esta pareja es el cuento de nunca acabar. Fani le fue infiel en la primera edición de La isla de las tentaciones, y también ha vuelto a ser desleal en La última tentación. Christofer esperaba que ella le demostrase su “amor verdadero”, pero el chileno ya no quiere saber más de Fani tras verle besarse con Julián. Ella, sin embargo, no ha tirado la toalla y ha prometido luchar por su relación, asegurando que es el hombre de su vida.

Jesús y Marina

Los concursantes de La isla de las tentaciones 3 vivieron un terremoto emocional en su anterior aventura, pues ella le fue infiel con Isaac, quien luego la dejó por Lucía. Fue entonces cuando Jesús reapareció en su vida para devolverle la ilusión.

Ambos han terminado su paso por La última tentación con mucha emotividad, olvidando los rencores del pasado y abandonando República Dominicana juntos.

