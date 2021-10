Tony Spina se marcha del debate de ‘La última tentación’ tras chocar con Sandra Barneda

El debate de La última tentación de este lunes ha resultado bastante movido, al menos, para uno de los invitados: Tony Spina. El que fuese concursante de La casa fuerte es la actual pareja de Marta Peñate, aunque en el pasado fue también novio de Mayka Rivera. El reality mostró el círculo de fuego entre Mayka y Marta, que terminaron con un abrazo y bromas.

Sobre Mayka, Tony Spina aseguró que “miente más que habla”, afirmación que fue frenada por Melodie Peñalver, de La isla de las tentaciones 2. Tony también criticó a Fani Carbajo y sus infidelidades, diciendo que es “más peligrosa que un mono con una pistola”. Sandra Barneda, la presentadora del debate, frenó al que antaño fuese tronista de Mujeres y hombres y viceversa con una frase muy seca. “Al humor mejor que no te dediques, estoy esperando y aún no he pillado el chiste”.

Barneda también le pidió que fuese más concreto en sus informaciones. Suele criticar a Mayka por decir mentiras sobre él y sobre Marta, sin aclarar exactamente en qué. “Oye, Tony, si estás aquí es para aclarar algo, hijo. Es que si no coges y te vas de plató, porque no estás contando nada”, le dijo la presentadora en otro momento dado.

Tony Spina se vio entonces acorralado, al comprobar que todos estaban en su contra, por lo que decidió aceptar la propuesta de Barneda y se levantó y se marchó. “¿Que no estoy contando nada? ¿De qué estamos hablando, Sandra? Ha dicho cosas que son muy feas. ¿Qué quieres, que las cuente aquí? ¡Pues no! Ha dicho cosas feas de nosotros, ¿no lo estoy diciendo?”, decía. A continuación, añadía: “Bueno, señores, yo no voy a pasar por aquí, gracias por la invitación. Voy a recoger la invitación de Sandra y nada, que vaya bien”.

Para Sandra Barneda esta marcha tenía una razón poderosa: se habría ido para aclarar algunos puntos en otro plató y con otras condiciones, entendemos, económicas. Él, sin embargo, aseguró en sus redes sociales que si se había ido era porque nadie le había avisado de que tendría que contar ciertos aspectos de su intimidad.

