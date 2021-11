¿Quién es David Fernández, el concursante de 'Tu cara me suena' que va hoy a 'Pasapalabra'?

Un humorista muy conocido de nuestra televisión se colará las próximas tardes en nuestras casas. Y es que David Fernández es uno de los nuevos invitados del programa Pasapalabra de Antena 3, que no descansa ni siquiera en días festivos como el de este lunes.

Con él estarán además los cantantes Rasel, Agoney y María Peláe. No es casualidad este grupo de invitados, y es que los cuatro forman parte de la nueva edición de Tu cara me suena, que se estrena el próximo viernes en Antena 3.

Fernández es un actor y humorista español, aunque también ha ejercido de cantante y doblador de cine. Tras estudiar joyería industrial, decidió dedicarse al teatro y entró a formar parte de la compañía teatral La Cubana.

Rápidamente, dio un salto de los escenarios a los platós. Su primera aparición en televisión fue de la mano de Andreu Buenafuente en el programa Una altra cosa, emitido en la Televisió de Catalunya.

Después acompañó a Buenafuente en su nuevo formato, Buenafuente, donde se dio a conocer interpretando a personajes creados por él, entre los que destaca el esperpéntico Rodolfo Chikilicuatre.

participar en el Festival de Eurovisión 2008 en representación de España. Gracias a la buena recepción que obtuvo el Chikilicuatre por parte de la audiencia, fue elegido paraen representación de España.

Para dedicarse a otros proyectos, abandono Buenafuente y participó en el reparto de la serie Pelotas, emitida por TVE. Además intervino en el programa de la TV3 Crackovia, Frikilikis en Cuatro, el espacio cómico Señoras que... para Neox y en el especial de Nochevieja Hotel 13 Estrellas. 12 Uvas de La 1.

También le hemos visto Homo Zapping, imitando a varios personajes como Risto Mejide, Fran Blanco o Eduardo Inda, y en Late Motiv y LOL. También le hemos podido ver participando en otros concursos televisivos como Me resbala y ya probó suerte como invitado de Tu cara me suena, donde imitó a Bimba Bosé junto a Juanra Bonet como Miguel Bosé. Además fue concursante de MasterChef Celebrity en su quinta temporada, si bien la suerte no estuvo de su lado y resultó el primer expulsado.

