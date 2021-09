Chicote vuelve con '¿Te lo vas a comer?': "Mucha gente me dice que este programa debería hacerlo la pública"

Alberto Chicote vuelve a laSexta este martes 28 de septiembre con el estreno de la cuarta temporada de ¿Te lo vas a comer?. El chef volverá a poner la lupa sobre el mundo de la alimentación mediante la investigación y la denuncia en este formato producido por Cuarzo.

El formato seguirá persiguiendo la defensa de los consumidores y, en las nuevas entregas, centrará en dos puntos principales que desvela el propio Chicote en conversación con BLUPER: "Abordaremos cosas que han surgido a raíz de la pandemia o que se han acentuado; y por otro lado, también será fundamental la bajada al consumo directo, la defensa del consumidor que está en la calle comprando".

La cuarta temporada del programa constará de ocho capítulos en los que el cocinero descubrirá al espectador cómo "nos la siguen colando" hasta con los alimentos más cotidianos de la despensa.

El primero de los asuntos que tratará el espacio será el del despilfarro de alimentos. "Es algo de lo que hablamos y tenemos conocimiento, pero resulta que no lo hemos visto tal y como es", comenta Chicote. El chef y el equipo del programa se han propuesto "comprobar qué está pasando y a dónde van esos 7.500 millones de kilos de comida que se van a la basura todos los años en este país" en esta primera entrega de la cuarta temporada, que recibirá el nombre de 'Vergüenza'.

"Después de ver las colas de la gente reclamando comida porque no les llega, resulta que tiramos a la basura una cantidad estremecedora de comida", asevera el presentador, que adelanta que el primer programa será "bastante duro de ver, pero necesario".

Y es que, según confiesa el chef, el objetivo del formato siempre ha sido "establecer una mecánica de denuncia", lo cual les permite llegar donde muchas veces no pueden llegar las autoridades. "Una de las cosas que más escucho desde que ha empezado este programa es '¿por qué solo vosotros os ocupáis de esto?'. Mucha gente me comenta que el programa lo debería hacer la pública, porque es un servicio público", afirma Chicote.

¿Te lo vas a comer? regresa tras el éxito de audiencia de la tercera temporada, en la que anotó una media del 8,4% y 1.108.000 espectadores. Su programa más visto fue el último de la temporada, emitido el pasado 17 de diciembre, que anotó un 10% de cuota y 1.428.000 espectadores.

'Pesadilla en la cocina'

Chicote se estrenó en la denuncia televisiva con el formato Pesadilla en la cocina, al que debe buena parte de su popularidad en la pequeña pantalla. El espacio terminó la emisión de su última temporada en febrero de 2020 y, desde entonces, no ha vuelto a la parrilla de laSexta.

No obstante, el cocinero adelanta que "volverá, seguro". De hecho, asegura que antes del estallido de la pandemia tenían todo preparado para iniciar las grabaciones de la octava temporada. "Nos confinaron y nos tuvimos que guardar todo. Después nos abrieron las puertas, pero todas las restricciones hacían que no se pudiese grabar. Volveremos seguro, lo que no sabemos es cuándo", relata.

Alberto Chicote vuelve a laSexta con nuevas entregas de '¿Te lo vas a comer?'.

En las siete temporadas que lleva colándose en las cocinas más desastrosas de la restauración española, Chicote se ha ganado unos cuantos enemigos, como los dueños de un restaurante chino que le denunciaron acusándole de "falsear" situaciones para el programa "Fuimos a juicio y todo quedó en nada porque no tenía sentido la denuncia", afirma el chef.

El resquemor entre los empresarios protagonistas del programa ha sido tal que incluso llegaron a unirse varios para crear una asociación de "anti-Chicotes", según la define el popular cocinero, que se muestra tajante sobre este asunto: "En el momento en que descubrieron que para ir a juicio tenían que hacer algo más que decirle a un periódico que Chicote es muy malo, dijeron que lo dejaban estar, porque si no ganas un juicio te toca pagar, pero denunciar en la prensa es muy fácil y gratis".

Nuevo proyecto

Tras casi una década aumentando esa lista de enemigos por su trabajo tanto en Pesadilla en la cocina como en ¿Te lo vas a comer?, Chicote se embarca ahora en un proyecto mucho más amable y en el que mostrará un registro muy diferente.

El chef presentará el espacio Fuera del mapa con Chicote. "Estamos ya inmersos en la grabación", confirma el cocinero, que adelanta que se tratará de un espacio en el que mantendrá conversaciones con famosos "recorriendo rutas de senderismo en las que no puede entrar un coche".

"Tenemos una realización cuidadísima, está quedando que no te lo crees de bonito y estamos yendo a unos sitios maravillosos", presume Chicote, que por primera vez se apartará del contenido gastronómico: "No será el tema principal, aunque formará parte de algunas conversaciones, porque la comida es algo que nos gusta a todos", desvela.

