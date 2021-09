Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez se postulan para entrar en 'Secret Story'

Secret Story incorporaba una importante novedad este lunes para tratar de luchar contra el anunciado "momento histórico" de Pasapalabra, que finalmente ha entregado el bote a Sofía Álvarez. El reality de Telecinco ha fichado a Adara Molinero para tratar de captar el interés de la audiencia, pero su entrada en Guadalix ha tenido que conformarse con un 11% de cuota y 1.217.000 espectadores.

Parece que ni la presencia de una de las reinas de los reality de Mediaset consigue impulsar al formato de convivencia, que no termina de despegar en su primera edición en España. Pero esto podría cambiar de confirmarse la entrada de dos grandes figuras de la cadena que ya han demostrado su capacidad para atraer a las masas. Se trata de Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, que este lunes han especulado con su posible entrada a la casa.

Todo se ha producido durante la visita de Lara Álvarez y Gianmarco Onestini al plató de Sálvame. Al saludarles, Jorge Javier les advertía: "Belén me ha dicho que ella se presta una semana para entrar en la casa". La aludida sonreía mientras Lydia Lozano confirmaba lo dicho por el presentador: "Doy fe, doy fe", comentaba la colaboradora.

Lara Álvarez intentaba entonces que fuese la propia 'princesa del pueblo' la que le confirmara su deseo, pero la de Paracuellos ha dejado caer que está en conversaciones para materializar esa idea: "Ya estoy hablando y no puedo hablar más", dijo sonriente.

"A mí también me encantaría ir y no lo descarto", apostillaba entonces Jorge Javier, que no ha dudado en hacerle una propuesta a Belén Esteban: "¿Quieres que entremos tú y yo una semana?". La colaboradora no ha dudado en responder afirmativamente. "Queda dicho", sentenciaba el presentador, dejando la puerta abierta a su fugaz participación en el reality.

Pese a que Lara Álvarez anunció que se resolvería el misterio sobre la entrada de Jorge y Belén durante el Última hora de este lunes, finalmente no se dio ningún dato más, por lo que se desconoce si se les verá pronto en la casa de Secret Story o solo se trataba de una broma.

