José Antonio Maldonado, el mítico 'hombre del tiempo', reaparece 13 años después en TVE

José Antonio Maldonado es, junto a otras grandes figuras como Paco Montesdeoca, uno de los 'hombres del tiempo' más recordados de la televisión. El famoso meteorólogo ha reaparecido este lunes en el programa Mejor contigo 13 años después de abandonar TVE. Allí ha repasado junto a Ion Aramendi su amplia trayectoria y ha contado algunas de las anécdotas que le dejaron las dos décadas de trabajo en la cadena pública.

El presentador fue pionero en el uso del croma en España, algo que le causó estupor en un principio: "Me dijeron que tenía que ponerme delante del croma, me dijeron que si iba a ponerme a hablar de siete u ocho mapas, no me los iban a poner en un círculo... Me parecía aquello imposible. Pero se aprende en dos días", ha confesado.

El croma fue, precisamente, el artífice de su primer gran 'traspié' dando la información meteorológica. "El primer 'cacharrazo' que me pegué fue a costa del croma. Si me apagaban el monitor no veía nada, evidentemente", cuenta antes de relatar el día que perdió la referencia del croma en directo. "Me puse a señalar, metí Bilbao en Murcia y La Coruña en Las Palmas... Me sacaron chistes de todos los colores", bromea.

🌤 En su extensa carrera, José Antonio Maldonado ha vivido grandes momentos: fue el encargado de estrenar el croma en la información meteorológica en España y recibió visitas con renombre, anécdotas que nos ha contado en @MejorContigoTVE #MejorContigo

🔵 https://t.co/T76WZ58u8P pic.twitter.com/CdieeWb6ZS September 27, 2021

Maldonado tuvo el privilegio de contar con espectadores de excepción mientras daba el tiempo. Y es que muchos de los invitados del magacín posterior al Telediario pasaban por su set para verle en acción. Entre aquellos curiosos estuvo el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, o el cardenal Tarancón, quien al verle frente al croma preguntó "¿Y este hombre a dónde señala?".

Su trabajo frente a las cámaras de TVE, además de granjearle una gran popularidad, también le originó todo tipo de anécdotas fuera de los platós, como el día en que una mujer que estaba a punto de casarse le abordó en un semáforo para preguntarle qué tiempo iba a hacer el día de su boda. "Le dije 'llama a Torrespaña dentro de media hora, di que te pongan conmigo y te lo miro'. Eso hice. Le dije que iba a hacerle bueno y a la vuelta del viaje de novios me mandó una caja de bombones", cuenta el entrevistado, que reconoce que actualmente le siguen preguntando por la previsión meteorológica.

🌤 A José Antonio Maldonado le han abordado en innumerables ocasiones para preguntarle por el tiempo, pero ¿cuál ha sido la más curiosa?#MejorContigo

🔵 https://t.co/fp02f19y3W pic.twitter.com/YPRv93RTgx — MejorContigoTVE (@MejorContigoTVE) September 27, 2021

José Antonio Maldonado ejerció como 'hombre del tiempo' de TVE durante 23 años, hasta su salida de la cadena pública en agosto de 2008 tras un Expediente de Regulación de Empleo que le obligó a despedirse de los espectadores. Fue sustituido por Mónica López al frente del departamento de Meteorología.

En 2011, el meteorólogo fue nombrado director de la web especializada eltiempo.es y, desde 2019, es director de meteorología de Meteored.

