Levi Díaz, ganador de 'La Voz Kids', representará a España en Eurovisión Junior 2021

Levi Díaz será el representante de España en Eurovisión Junior 2021, que se celebrará en París el próximo 19 de diciembre. El joven, de 13 años y natural de Cornellà de Llobregat (Barcelona), fue el ganador de la sexta edición de La Voz Kids en Antena 3.

El artista ha sido seleccionado internamente por RTVE para representar a España en el Festival, cumpliendo así otro de sus sueños tras su victoria en el talent de Atresmedia. Además, según ha informado la Corporación a través de un comunicado, la cadena y el joven ya trabajan en la canción con la que participará en la XIX edición del certamen.

A diferencia de Polonia 2020, los organizadores (France Télèvisions y la UER), quieren volver a celebrar el espectáculo en directo, cumpliendo con todas las medidas de seguridad frente a la Covid-19. La capital francesa, engalanada con la decoración navideña, recibirá a las 19 delegaciones que formarán parte del concurso este año.

El joven cantante fue el ganador de sexta edición de 'La voz kids' con el tema "Never enough", de The Greatest Showman.



Bajo el lema #Imagine, niños de toda Europa, con edades entre 9 y 14 años, dejarán volar su imaginación y se unirán a través de la música en una de las épocas más bonitas. La Seine Musicale, un centro de artes escénicas ubicado en Île Seguin a orillas del rio Sena, acogerá el escenario de Eurovisión Junior 2021.

Además de España, Portugal y Alemania también han revelado el nombre de sus candidatos: Simão Oliveira y Pauline, que será la segunda representante germana en la historia del concurso con el tema Imagine us. El resto de países que intentarán llevarse el mini micrófono de cristal son Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Francia, Georgia, Italia, Irlanda, Kazajstán, Macedonia del Norte, Malta, Países Bajos, Polonia, Rusia, Serbia y Ucrania.

Quién es Levi Díaz

Levi Díaz es de Cornellà de Llobregat (Barcelona) y comenzó en la música hace poco más de un año. El estilo que mejor le define es el pop moderno, porque le permite más interpretación. Su ídolo, por encima de todos, es Frank Sinatra, del que destaca su tono, su voz y el ritmo de sus canciones, especialmente Fly me to the moon. Otra de sus cantantes preferidas es Rosalía; y reconoce que una de las canciones que más escucha de Eurovisión es Toy, de Netta (ganadora en Lisboa 2018).

Gracias a su paso por La Voz Kids, ha publicado en las plataformas digitales los temas que interpretó en directo, como, Warrior, Alive, Diamonds y Never enough, canción de The Greatest Showman con el que consiguió la victoria. El concurso le dio la oportunidad de cantar junto a Pablo López Mama No y, tras ganar, ha firmado un contrato discográfico con Universal Music Spain. Actualmente, Levi Díaz continúa su formación musical con el profesor de técnica vocal Miguel Manzo, además de cursar sus estudios académicos.

