Levi Díaz, del equipo de Melendi, se proclama ganador de la sexta edición de 'La Voz Kids'

La sexta edición de La Voz Kids ha llegado a su final. Tras doce galas, el talent show de Antena 3 dijo adiós a los espectadores con una emocionante final que coronó a la mejor voz de entre los ocho finalistas: Manuel Ayra y Rocío Áviles, Lola Avilés y Javier Crespo, Jesús del Río y Levi Díaz, Nazaret y Jesús.

El desenlace del concurso estuvo divido en dos partes. Al principio, los talents finalistas tuvieron una actuación de apertura conjunta, una con el asesor de su equipo y otra individual. En ese momento, cada coach tomó la decisión de quién debía ser el concursante que pasara a la fase final del programa. En este punto se vivieron momentos muy emocionantes, como la eliminación de Jesús, una de las estrellas de la edición.

En la segunda parte del programa, los cuatro talents finalistas cantaron junto a su respectivo coach. La decisión final estuvo en manos del público, que eligió al ganador de La Voz Kids. El vencedor grabará un single con Universal Music y logrará una beca de 10.000 euros para completar su formación musical.

Finalmente, Levi Díaz lograba el favor del público en plató coronándose como ganador del concurso. El joven enamoró a audiencia y coaches con una delicada versión de Never Enough, banda sonora de la película El gran showman. Hasta su coach Melendi no pudo ocultar su cara de orgullo durante toda la actuación.

La final estuvo cargada de sorpresas. Regresaron los Asesores (Aitana, Beret, Rozalén y Blas Cantó) para apoyar a los más pequeños en este último momento. Además, el programa contó con la participación de Gemeliers, Aysha, Melani y Aray, que comenzaron su carrera en La Voz Kids. Por último, el programa contó también con la participación de Pablo López.

'La Voz Kids' renace en audiencias

Tras cerrar hace dos años su primera edición en Antena 3 con un resultado muy por debajo de las cuatro anteriores entregas en Telecinco, La Voz Kids ha despedido su segunda temporada en la cadena de Atresmedia como el talent show más visto de la televisión con un 20% de cuota de pantalla y una media de 2.164.000 espectadores.

Pero, además, el talent musical producido con Boomerang, se convierte en la edición con mejor cuota de todas las versiones del concurso en Antena 3, superando a las dos versiones de adultos y las dos senior.

Queda demostrado así que formato de La Voz sigue más vivo que nunca. En esta edición, el programa ha conseguido liderar la noche de los viernes con una diferencia de 6 puntos frente a su competidor. Además, el programa ha mantenido excelentes datos entre los niños (22,7%) y los jóvenes (24,5%).

Por comunidades, La Voz Kids ha marcado grandes datos en Valencia (25,4%), Murcia (23,3%), Andalucía (22,4%), Baleares (21,2%), Aragón (20,7%), Castilla y León (20%) o Madrid (19,3%).

Como ya analizamos hace algunas semanas, uno de los aspectos que ha podido beneficiar al talent show ha sido el descanso impuesto por la pandemia del coronavirus tras emitirse durante tres años consecutivos.

La segunda de las claves de su resurgir fue el cambio de estrategia por parte de la cadena a la hora de emitir las galas. Cabe recordar que en la anterior edición se optó por una doble entrega semanal, algo que este año se ha descartado.

Sigue los temas que te interesan