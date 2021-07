¿Quiénes son los ocho finalistas de 'La Voz Kids'?

La sexta edición de La Voz Kids, la segunda en Antena 3, está a punto de echar el cierre. Este viernes los coaches (David Bisbal, Rosario Flores, Vanesa Martín y Melendi) tenían que tomar la complicada decisión de elegir a sus dos finalistas de cara a la gran final de la próxima semana.

La gala arrancó por todo lo alto con un resumen de los cuatro equipos y una pequeña actuación de los coaches con sus semifinalistas. Después, cada semifinalista defendió individualmente una canción para ganarse el puesto en la final. Estas fueron las decisiones de los coaches:

Manuel Ayra y Rocío Avilés, finalistas de David Bisbal

David Bisbal era el primero en tomar la difícil decisión. El almeriense se decantaba finalmente por Manuel Ayra y Rocío Áviles, que serán su representación en la final del próximo viernes.

Manuel abría la gala brillando con una versión de Tu refugio de Pablo Alborán, acompañado de una preciosa puesta en escena con un skyline de fondo. Su increíble voz conseguía convencer a Bisbal de que era merecedor de un puesto en la gran final. Por su parte, Rocío se animaba a versionar Volverte a ver, de Malú. La joven lograba impresionar a todos con su dulce voz, encajando perfectamente en la interpretación de este tema.

Lola Avilés y Javier Crespo, finalistas de Vanesa Martín

Tras las actuaciones de los 4 talentos del equipo de David, llegaba el turno de Vanesa Martín. La malagueña sufrió lo indecible para tomar la decisión, pero finalmente se decantaba: Lola Avilés y Javier Crespo fueron los seleccionados.

Te espero aquí de Pablo López fue la canción elegida por Lola para hacerse un hueco en la final. Tanto la voz como la colorida puesta en escena con ilusiones ópticas impresionaban a coaches y espectadores y lograba convencer a Vanesa Martín. Javier Crespo tiró por el inglés para ganarse la final con When we were young de Adele, cuya interpretación emocionó a Vanesa hasta hacerle llorar.

Jesús del Río y Levi Díaz, finalistas de Melendi

Para su selección, el asturiano tuvo en cuenta la evolución de sus talentos. Así, Melendi finalmente se decantaba por Jesús del Río y Levi Díaz.

Jesús del Río ha sido uno de los grandes fenómenos de la edición. El pequeño dejaba a todos impresionados en las audiciones a ciegas con su interpretación rockera de Highway to hell de AC/DC, banda que volvía a elegir en esta semifinal interpretando Back in Black. Levi Díaz también enamoraba a Melendi con su espectacular voz gracias a su increíble interpretación del tema Alive de Sia.

Nazaret Montero y Jesús Montero, finalistas de Rosario

Rosario Flores fue la última en elegir finalistas. A pesar de lo mal que lo pasó, finalmente, la cantante elegía a Nazaret y Jesús como sus dos monstruos para la final.

Nazaret Moreno se atrevía en esta final con Olvidé de respirar de India Martínez. Algo que, sumado a su gran puesta en escena, ha hecho de esta actuación, un auténtico show y le ha dado el pase a la gran final. Jesús Montero elegía un tema muy conocido por todos: No me doy por vencido de Luis Fonsi. El pequeño talent logró ponerle su propio espíritu y ganarse un puesto en la final.

