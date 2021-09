'La hora de La 1' inicia una nueva etapa en TVE: "Las audiencias no van a condicionarnos"

La hora de La 1 inicia una nueva etapa en TVE este lunes 6 de septiembre. Tras su primera temporada con Mónica López al frente, el formato ha estado tenido al mando a Igor Gómez durante el verano y se renovará en el nuevo curso, estrenando tándem de presentadores con Marc Sala y Silvia Intxaurrondo.

No sólo las caras cambiarán, ya que el espacio tiene como objetivo reflejar la profunda renovación que el nuevo presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, pretende instaurar en la Corporación, por lo que sus contenidos, su tono y su estructura también presentarán novedades.

A pocos días del estreno, los presentadores atienden a BLUPER para contar cómo han vivido esta primera experiencia profesional juntos y adelantar qué pueden esperar los espectadores de esta nueva etapa del formato.

Marc Sala y Silvia Intxaurrondo presentarán 'La hora de La 1'. RTVE

¿Cómo estáis viviendo los momentos previos a vuestro debut juntos?

Marc Sala: Hay que disfrutar del camino y lo estamos haciendo. Hay momentos más intensos, pero nos hace mucha ilusión y estamos muy contentos. Es un proyecto en el que creemos y nos encanta que hayan confiado en nosotros

Silvia Intxaurrondo: Esto es un regalazo. Estamos trabajando muchísimo. Hay que encajar muchas cosas para el arranque, pero a estas alturas ya lo estamos disfrutando mucho. Ya vemos el formato creado, tenemos los colaboradores, temas buenísimos...

¿Qué tal ha ido vuestro primer contacto?

M.S.: Tuvieron mucho acierto juntándonos. No nos conocíamos y cuando nos dijeron que íbamos a hacer esto, tuvimos un desayuno privado en el centro de Madrid. Todos los directivos estaban pendientes de cómo iba el desayuno, si duraba 10 minutos, dos horas o nos matábamos. Duró mucho más de lo que todo el mundo esperaba y fue muy bien, descubrimos que somos dos periodistas que nos gusta esto y queremos disfrutarlo.

¿En qué cambiará el formato en esta nueva temporada con vosotros al frente?

M.S.: Vamos a hacer algo muy transversal. Queremos crear una narrativa que no venga condicionada por lo que pase en el día, sino buscar y proponer la información del día.

S.I.: Queremos marcar la agenda y decirle a la gente de qué tiene que estar pendiente, solucionar muchos problemas y dudas que tiene la gente. Coordinamos un espacio conjunto, Marc va a madrugar una hora más y va a poner en marcha el bloque de política. El lenguaje que tenemos será cercano y dinámico, queremos tender puentes con la audiencia, de hecho una de nuestras señas de identidad será generar una relación mucho más cercana con la audiencia, dándoles medios para que nos cuenten sus preocupaciones, sus denuncias o sus historias. Queremos que la gente nos vea como lo que somos, como su tele.

¿Trataréis de quitar ese corsé que suele tener la televisión pública a la hora de informar?

M.S.: Los corsés los hemos quitado del armario ya (ríe).

S.I.: Para que la gente te escuche y te atienda tienes que hablar como hablan ellos, de forma didáctica, con emoción y también con rigor en la información.

Los presentadores aseguran que han conectado desde el primer momento. RTVE

Marc, ¿qué supone para ti esta vuelta a la televisión tras un año en la radio?

M.S.: Para mí es una continuidad, sigo trabajando en la misma empresa. La experiencia de La noche en 24 horas fue maravillosa porque fue mi primer programa nacional. Viví la experiencia de estar en un canal pequeñito donde todo cuesta mucho y ahora lo retomo a lo grande, con los medios que tiene el estudio 1 de Prado del Rey. Además, el último año de radio me ha ayudado mucho a deshacerme del Marc de La noche que siempre estaba muy serio y creo que eso se va a notar.

¿Y habrá lugar para la Silvia que entrevistaba a políticos en Telemadrid?

S.I.: No me pueden clasificar como la persona que entrevista a políticos por un vídeo viral. Yo he estado en informativos y me encanta, pero también he hecho mucho magacín, he contado historias muy grandes que le pasan a la gente y que han sido emocionantes. Eso me ha ayudado a dar un salto en esta profesión: he entendido que si no cuentas con emoción, realmente no estás contando las historias como son.

¿Pensáis mucho en las cifras de audiencia?

S.I.: No pensamos mucho en las audiencias, pero queremos que nos vea mucha gente, porque creemos que lo que vamos a hacer va a gustar. Nuestro objetivo es ser un referente y que la gente nos vea como su tele, que le guste a muchísima gente y cada vez a más.

M.S.: Tenemos la convicción de que ese objetivo de ser referente nos llevará a la gente. Las audiencias no van a ser lo que condicione nuestra forma de actuar y de elegir los contenidos.

¿Vais a intentar separar el entretenimiento de la información?

S.I.: Yo creo que tenemos muchos prejuicios sobre la audiencia porque es muy cómodo darle el contenido fácil y que lo digiera, pero a nosotros no nos gusta lo cómodo. Nosotros planteamos este programa como un espacio de actualidad dinámico y atractivo. El entretenimiento no sólo se puede realizar de una forma, la gente muchas veces tiene 15 minutos para ver la televisión y nosotros tenemos que contarle lo que le interesa, eso también es entretener. Tenemos que hacer una reflexión sobre lo que es entretener y quitarnos esos prejuicios.

M.S.: Entretener también es complementar y dar contexto de la información. Estamos en la era del contexto aunque parezca que no, así que no podemos contar todos lo mismo a la misma hora.

¿A qué político os gustaría tener en el estreno?

M.S.: Me encantaría tener una conversación con Biden, me parece muy interesante y lo vamos a intentar.

S.I.: También podríamos entrevistar a alguien que no fuese político. Por ejemplo, a la gente que ha decidido quedarse en Afganistán, que les han ofrecido un avión para salir y han elegido quedarse con la gente pase lo que pase. Yo escucho en los medios el grito de las personas que quieren salir y no pueden, pero no hemos escuchado a los que han preferido quedarse. Vamos a pensar en grande, como con Biden, pero también en las pequeñas historias que emocionan.

¿Y un reencuentro Silvia Intxaurrondo - Isabel Díaz Ayuso con Marc Sala como mediador?

S.I.: Yo no necesito mediador (ríe). En esta tele, que es la de todos, está invitado todo el mundo y estaremos encantados de hablar. Esta sociedad necesita hablar mucho y con calma.

