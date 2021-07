TVE elige a Silvia Intxaurrondo para sustituir a Mónica López al frente de 'La hora de La 1'

TVE ya tiene sustituta para Mónica López al frente de La hora de La 1. La cadena pública ha decido dar un aire nuevo al espacio matinal en la próxima temporada, prescindiendo de la meteoróloga y poniendo en su lugar a Silvia Intxaurrondo, tal y como ha avanzado la cuenta de Twitter Plataforma TVE Libre y ha podido confirmar BLUPER.

La periodista, que actualmente dirige y presenta el Telenoticias Fin de Semana de Telemadrid, encarna así el primer gran cambio que la nueva dirección de RTVE aplica al programa, muy cuestionado desde su inicio por externalizar parte de su producción.

Durante su etapa al frente del informativo autonómico madrileño, Silvia Intxaurrondo ha protagonizado numerosos titulares por sus incisivas entrevistas a líderes políticos. Una de las conversaciones más sonadas fue la que tuvo en octubre de 2020 con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con motivo de la construcción del Hospital de Emergencias Isabel Zendal.

Silvia Intxaurrondo dirige y presenta 'Telenoticias Fin de Semana' en Telemadrid.

La presentadora insistió varias veces a Ayuso para saber cómo ese centro hospitalario iba a rebajar la presión de los sanitarios si la Comunidad no pretendía contratar nuevo personal. "Estamos ahora mismo en esa contratación. Lo que se está viendo ahora mismo es el refuerzo que venga de otros hospitales, y con ello hacer ese operativo y hacer que ese hospital, que está a punto de entregarse, tenga a todo el personal dispuesto", respondía la presidenta en el primer round.

"Disculpe, pero entiendo que, por lo que usted dice, van a tomar personal sanitario de otros centros", retomaba la periodista. "Al hospital de Valdebebas no le va a faltar ni material sanitario ni ningún tipo de personal. Lo que está haciendo la Comunidad de Madrid son las contrataciones, y eligiendo el material sanitario", replicaba esta vez Ayuso.

Finalmente, Intxaurrondo daba la última estocada a la dirigente popular. "Disculpe, presidenta, pero a mí no me salen las cuentas. Si coge a personal sanitario de otros hospitales y lo traslada al hospital de Valdebebas, sabiendo la presión que está habiendo en otros".

- Silvia Intxaurrondo: "¿A cuántos sanitarios va a contratar para el hospital de Valdebebas?"



- Ayuso: "Son preguntas que no se le hacen a una presidenta" .pic.twitter.com/QUofZxGyRK — Ibon Pérez (@ibonpereztv) October 25, 2020

"Sí, pero porque se van a duplicar, se van a reorganizar", interrumpía la presidenta, visiblemente incómoda. "A ver, yo no soy la responsable de los recursos humanos de la Consejería de Sanidad. La presidenta de la Comunidad no tiene que entrar al detalle de cómo van a repartir los turnos. Eso a mí no me compete. [...] Vamos a garantizar que no falte personal sanitario, pero yo no he de bajar a esa letra pequeña. Son preguntas que no se hacen a un presidente autonómico".

Aquella entrevista provocó el veto de Ayuso a Telemadrid, negándose a responder a la cadena autonómica en cada uno de sus actos públicos. Una mala relación con la radiotelevisión de la región que ha desembocado en una modificación legislativa por la que el PP ha tomado el control de la cadena.

Quién es Silvia Intxaurrondo

La nueva presentadora de La hora de La 1 nació en Baracaldo en 1979, se licenció en Periodismo por la Universidad de Navarra y en Filología Árabe por la Universidad Autónoma de Madrid.

Sus primeros años de carrera profesional tuvieron lugar en la Cadena SER, donde fue redactora del programa Hoy por hoy de la mano de Iñaki Gabilondo. En 2005 dio el salto a la televisión para presentar Noticias Cuatro también junto a Gabilondo, tarea que compaginó con su trabajo en CNN+.

Tras su paso por ambas cadenas se incorporó a Prisa Radio Internacional, en concreto a W Radio Colombia, donde ejerció como enviada especial en varios países. En 2012 acabaría regresando a la SER para asumir la subdirección de Hoy por hoy.

En los últimos años, la periodista ha estado al frente de Un tiempo nuevo en Cuatro (2015), Por fin, viernes en ETB2 (2015) y Desaparecidos en TVE (2018), además de dirigir y presentar el Telenoticias Fin de Semana de Telemadrid desde el año 2017.

