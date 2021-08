'Sálvame' lleva el 'Deluxe' a la tarde con una entrevista a Sofía Cristo el día del estreno de 'Viva el verano'

Sálvame se ha convertido en Deluxe durante varios minutos en la emisión de este viernes. El programa de La Fábrica de la Tele ha reaccionado a la decisión de Telecinco de sustituir Viernes Deluxe por Viva el verano, una versión de Viva la vida en prime time presentada por Toñi Moreno.

Coincidiendo con el día en que ese nuevo espacio se estrena en la cadena, Sálvame Naranja ha hecho algo inaudito en el formato: ha dedicado buena parte de su emisión a realizar una extensa entrevista a Sofía Cristo.

Además de que en el espacio vespertino son poco comunes las entrevistas en profundidad, llama la atención que el programa haya utilizado la estética y el atrezzo habitual del Deluxe, empleando sus sillones, el plasma de detrás del invitado, las mesas decorativas de cristal y los focos a ambos lados del 'pantallón'. Los colaboradores se han situado frente a la invitada, sentados en las clásicas sillas del Deluxe, mientras que Nuria Marín ha ocupado el butacón de presentadora.

Sofía Cristo ha hablado sobre el estado de salud de su madre, Bárbara Rey, así como de su vida profesional, su plan de tener un hijo con Luis Rollán o su amistad con Kiko Rivera, quien ha incumplido la promesa que le hizo públicamente de ponerse en sus manos para tratarse de sus adicciones.

Este Deluxe improvisado se ha extendido tanto que la invitada también ha tenido tiempo de desvelar que está dolida con uno de los colaboradores. Se trata de Antonio Montero, de quien afirma que no se portó bien con su Bárbara Rey: "Te has portado mal. Yo me pondría un puntito en la boca, pero tú no lo has hecho nunca", comenzaba expresando sin querer dar muchos detalles.

"No se puede hablar de cosas que uno no ha vivido", le ha espetado a Montero. Finalmente, Sofía ha explicado cuál es el origen de su enfado con el paparazzi: "Él ha escrito un libro donde dice cosas de mi madre con las que ella no lo ha pasado bien".

Parón al Deluxe

Telecinco estrena este viernes 'Viva el verano' con Toñi Moreno. Mediaset

Tras el buen rendimiento que ha logrado Toñi Moreno como presentadora sustituta en Viva la vida, Telecinco ha decidido apostar por ella para ponerse al frente de Viva el verano, una versión estival y nocturna del programa de los fines de semana que se estrenará este viernes 20 de agosto en el prime time de la cadena.

De esta manera, Mediaset ha decidido retirar las reposiciones del Deluxe después de que la semana pasada el formato perdiera el liderazgo frente al concurso de Antena 3 Family Feud.

Viva el verano será, según avanza la cadena, "un divertido programa en el que las entrevistas y las últimas horas del corazón nos ayudarán a sobrellevar las altas temperaturas veraniegas", por lo que todo apunta a que no habrá grandes cambios con respecto a la emisión vespertina de Viva la vida.

El estreno contará con la presencia de José Ortega Cano como invitado estrella, que afrontará su primera entrevista tras las noticias sobre su delicado estado de salud.

