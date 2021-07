Antena 3 corta el penúltimo capítulo de 'Mujer' a sólo cinco minutos de su final

Parece que Mujer no tiene fin. Más de un año después de su estreno en Antena 3, la cadena de Atresmedia sigue alargando la recta final de la serie turca aprovechando que es un producto más que solvente en audiencias.

Tanto es así que este mismo lunes la ficción protagonizada por Özge Özpirinçci lograba un más que aceptable 16,2% de cuota y 1.797.000 espectadores de media, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación.

El registro supone una bajada respecto a la semana anterior (16,7% de cuota con 1.943.000 espectadores), pero sirve a la de Atresmedia para adjudicarse la franja del prime time por la mínima (15,4% vs. 15,35) frente a Telecinco.

Y todo ello a pesar de que los responsables de Antena 3 decidieron cortar el capítulo 80, el penúltimo de la serie, justo a cinco minutos de su final, dejando ese importante desenlace para el próximo lunes 26 de julio. Este se puede ver, no obstante, en ATRESplayer PREMIUM.

De esta manera, Atresmedia tendrá un material más potente de cara a vender los últimos episodios de la serie, que tendrían que emitirse en las noches del lunes -la primera parte de una hora del capítulo 81- y del martes -la segunda parte de una hora del capítulo 81-.

Se pondrá fin así a un auténtico fenómeno que ha roto todos los moldes de nuestra televisión. Y es que, además de que fue la primera serie turca programada en prime time, ha conseguido liderar su franja durante un año incluso enfrentándose a grandes productos y emitiéndose durante varios días de seguido. Unos resultados que son absolutamente inalcanzable a día de hoy para la mayoría de las series, ya sean españolas, americanas o británicas.

Una jugada maestra

Desde el punto de vista estratégico y económico, la jugada con Mujer ha sido maestra. Para completar su oferta de doble prime time, la serie turca ha sido para Antena 3 un producto ideal dado que su coste no era caro y le permitía 'jugar' con su parrilla.

Tanto es así que Mediaset España optó por copiar esta estrategia con la emisión de Love is in the air. Sin embargo, los datos nunca acompañaron a la comedia romántica turca y hasta hace una semana sólo ocupaba el segundo prime time del martes como complemento de Tierra de Nadie.

Por su parte, gracias a los datos de Mujer, Antena 3 ha podido apostar por mantener siempre una serie española en emisión de prime time en la noche de los jueves y por producir más producción propia (Mask Singer, La Voz, Veo cómo cantas, Family Feud).

