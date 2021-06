'Mujer' encara su recta final: el auténtico gran movimiento de la temporada televisiva

Tras casi un año en Antena 3, Mujer encara su recta final con la emisión de sus últimos siete episodios en las próximas semanas tras haberse convertido en un auténtico fenómeno que ha roto todos los moldes de nuestra televisión.

Y es que, hasta el pasado mes de julio, ninguna cadena generalista se había atrevido a programar una serie turca en el prime time. Este arriesgado paso lo daba Atresmedia gracias al gran éxito en parrilla de éstas en Nova.

No obstante, en un principio este movimiento era promocional ya que la idea del grupo era pasar su emisión de Antena 3 a Nova. El objetivo era conseguir enganchar a un mayor número de espectadores para que luego saltasen a la cadena temática.

Sin embargo, sus resultados de audiencia hicieron que el grupo cambiase de estrategia y siguiese apostando por Mujer en su canal principal. Tanto es así que sólo unas semanas después, en otro movimiento inédito, decidió doblar su emisión a lunes y martes.

Algo que favoreció sin ninguna duda la fidelidad de su audiencia. De hecho, desde que se estrenase, Mujer promedia un 17% y 2.006.000 espectadores, siendo líder de su franja en la media. Unos resultados que son absolutamente inalcanzable a día de hoy para la mayoría de las series, ya sean españolas, americanas o británicas.

Así, compitiendo contra todos y contra todo (Idol Kids, Tierra de Nadie, MasterChef, Maestros de la costura), la serie protagonizada por Özge Özpirinçci ha conseguido liderar en 75 de sus 111 emisiones.

Sus máximos de audiencia datan del 4 de enero, con la emisión de la primera parte del capítulo 40, con un 20,7% y 2.467.000 espectadores; y del 6 de abril, con el capítulo 63, que también alcanzó el 20,7% y 2.310.000 espectadores.

Una jugada maestra

Desde el punto de vista estratégico y económico, la jugada con Mujer es maestra. Para completar su oferta de doble prime time, la serie turca es para Antena 3 un producto ideal dado que su coste no es caro y le permite 'jugar' con su parrilla.

Tanto es así que Mediaset España optó por copiar esta estrategia con la emisión de Love is in the air. Sin embargo, los datos nunca acompañaron a la comedia romántica turca y a día de hoy sólo ocupa el segundo prime time del martes como complemento de Tierra de Nadie.

Por su parte, gracias a los datos de Mujer, Antena 3 ha podido apostar por mantener siempre una serie española en emisión de prime time y por producir más producción propia (Mask Singer, La Voz, Veo cómo cantas, Family Feud).